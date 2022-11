Wien brechen die Touristen weg

Nach der sehr positiven Entwicklung im Sommer und Früh-Herbst ist die Buchungslage für die wichtige Adventzeit in der Stadthotellerie äußerst schlecht.

Die Adventzeit in der Stadt dürfte eine ohne große Touristenmassen werden: Denn die Buchungslage für die für die Wiener Hotellerie so wichtigen Monate November und Dezember sei „dramatisch zurückgegangen“, sagt Dominic Schmid, Obmann der Wiener Hoteliers in der Wirtschaftskammer der „Presse“.

Aktuell liegt die Auslastung im Dezember „nur bei 38 bis 40 Prozent“. Selbst wenn sich einige Gäste erst kurzfristig für einen Besuch in Wien entscheiden sollten, werde man im besten Fall „auf eine Auslastung von 60 Prozent im Dezember kommen. Das liegt deutlich unter unseren Erwartungen“, sagt Schmid. Bis vor kurzem hatten die Wiener Hoteliers mit einer Auslastung von rund 75 Prozent Auslastung im Dezember gerechnet.



Der Optimismus der Stadthotellerie schien auch durchaus berechtigt: Der Sommer lief gut, und auch der September und Oktober waren, so Obmann Schmid, „herausragend. Je nach Hotelkategorie lag die Auslastung bei 72 bis 75 Prozent“, damit war die Branche nach zwei mühsamen und wirtschaftlich äußerst schwierigen Coronajahren durchaus zufrieden.

Zimmerpreise wurden teurer

Und auch die erhöhten Zimmerpreise – die in Wien um 10 bis 15 Euro pro Nacht gestiegen sind – hätten die Touristen angesichts der allgemeinem Teuerungen, die die Hotels natürlich auch treffen, akzeptiert. Es ging also bis gerade eben durchaus deutlich bergauf: Die 1,3 Millionen Nächtigungen, die im September gezählt wurden, entsprachen 85 Prozent der Nächtigungen des Septembers 2019, also vor der Pandemie – und das, obwohl wichtige Märkte wie China und Russland ausbleiben.

Nun aber ist man überraschend mit einer negativen Entwicklung konfrontiert. Im September und Oktober waren auch viele Geschäftsreisende (bei diversen Kongressen) in der Stadt und haben die Nächtigungszahlen im Herbst in die Höhe getrieben.

In der Adventzeit – die ersten Weihnachtsmärkte öffnen am kommenden Freitag – füllen in der Regel eher die klassischen Touristen (und weniger die Kongressteilnehmer) die Hotelbetten: Bis zur Pandemie verzeichnete die Stadt gerade auch im November und Dezember deutliche Besucherzuwächse – dank der vielen Weihnachtsmärkte, die die Adventzeit in den vergangenen 30 Jahren nach und nach zu einer touristisch äußerst bedeutenden in Wien gemacht haben.

„Das ist überhaupt gar nichts“

In diesem Jahr aber ziehen Weihnachtsmärkte und -stimmung bei Touristen offenbar nicht genug. Der Wiener Hoteliers-Obmann Schmid erklärt sich selbst dieses plötzliche Wegbrechen der Besucher mit den allgemeinem Teuerungen.

Angesichts drohender Nachzahlungen für Strom und Gas und der Inflation „sind die Menschen vorsichtig geworden und überlegen es sich drei Mal, ob sie sich einen Kurzurlaub vor Weihnachten gönnen können“, vermutet Schmid. Eine Auslastung von – im optimistischen Fall – lediglich 60 Prozent im Dezember könnte viele Betriebe in finanzielle Turbulenzen bringen.

Im Rekordjahr 2019 lag die Auslastung bei 82 Prozent, im vergangenen Dezember wiederum nur bei 15 Prozent: Der damalige Lockdown für Ungeimpfte und Reisebeschränkungen sorgten wenig überraschend für einen (neuerlichen) Einbruch der Nächtigungszahlen.

Für den Jänner des nächsten Jahres sieht die Buchungslage aktuell noch dramatischer aus als für die Vorweihnachtszeit: Die Auslastung in den Wiener Hotels für Jänner liegt derzeit erst bei acht bis 10 Prozent, „das ist überhaupt gar nichts“, so der Spartenobmann.

Weihnachtsfeiern ziehen an

Eine kleine positive Entwicklung, die aber die leeren Hotelzimmer kaum wettmachen wird, merkt man derzeit nicht nur in der Gastronomie, sondern auch in Hotels: Die Buchungen für Betriebs-Weihnachtsfeiern nehmen nun langsam an Fahrt auf.

Nachdem viele Unternehmen die Weihnachtsfeiern in den vergangenen zwei Jahren pandemiebedingt ausfallen lassen mussten, werden diese nun – da sich weder eine neue Infektionswelle noch strenge Corona-Maßnahmen abzeichnen – „plötzlich wieder gebucht,“ sagt Schmid. Und meint: „Die Menschen freuen sich, dass sie wieder zusammen feiern können.“