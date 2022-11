Oman - zwischen Tradition und Moderne

Drucken

Hauptbild • Natur. An den Küsten des Nordens lassen sich sogar Delfine ­beobachten. • Ministry of Heritage & Tourism Sultanate of Oman

Jetzt beginnt die beste Reisezeit im Oman. Der Tourismus erlebt einen sanften Boom, Klischees und Stereotype bestehen zum Teil fort.

Dicke Weihrauchschwaden vernebeln das kleine Geschäft. Kaum größer als eine Schuhschachtel und mit drei Besuchern voll. Bunte Ketten, Miniaturelefanten hängen von der Decke, glitzernde Kamele klimpern über der Tür. Silberne Dolche, Schwerter, Ringe und ziemlich viel anderen orientalischen Zierrat hat Ishaq Alsulimani an die roten Wände gepinnt. Wo hätte er all den Beduinenschmuck auch sonst unterbringen sollen?

Es ist ja alles voll. Denn wo nicht Silberschmuck hängt oder liegt, stapelt der Händler im Souk von Nizwa Weihrauch. Sauber verpackte Sackerl mit Weihrauchklumpen, die aussehen wie kleine Kiesel, von sehr hell bis bernsteinfarben in allen Qualitäten. Der Mann lächelt freundlich, entlockt wie ein arabischer Märchenerzähler Lebensweisheiten seiner Seele und erklärt in fließendem Englisch die Vorzüge des kostbaren wie heilsamen Harzes, das den Pharaonen bereits mit ins Grab gegeben wurde, in der katholischen Kirche weltweit Karriere machte und den Omanis einen unfassbaren Reichtum bescherte, weil es mit Gold und Silber aufgewogen wurde – bevor im Sultanat das Erdöl entdeckt wurde.