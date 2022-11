So sang sich Mühlemann durch die ganze Schweiz

(c) imago images/Manfred Siebinger (Manfred Siebinger via www.imago-images.de)

Mit Freude an Vielfalt und Identität: Die Sopranistin Regula Mühlemann lud zu einer akustischen Tour de Suisse ins Konzerthaus.

Identität: Dieses Schlagwort stellte die Schweizer Sopranistin Regula Mühlemann über ihren Auftritt im Konzerthaus, schon den zweiten innerhalb weniger Wochen. Nach dem Abend im Oktober, den die 36-Jährige aus Luzern den Feen widmete, waren nun ihre „Lieder der Heimat“ an der Reihe, die sie vor zwei Jahren als CD herausgebracht hat. Darunter sind Trouvaillen wie „In der Fremde“ von Othmar Schoeck, „Zwei romanische Lieder“ von Walther Geiser, aber auch „Der Hirt auf dem Felsen“ und „Die kleine Schäferin“ von Franz Schubert.

Mühlemann hatte sichtlich Freude daran, in allen Sprachen ihrer Heimat Schweiz zu singen und dem Publikum euphorisch zu erklären, wie man „plangen“ am besten übersetzt („sich nach etwas sehnen“). Auch stellte sie gemeinsam mit dem Naturhorn-Solisten Konstantin Timokhine detailliert dessen Instrument vor, bevor es in „Auf dem Strom“ zum Einsatz kam (wie von Schubert ursprünglich intendiert).