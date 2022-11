Der Geschäftspartner ist pleite: Droht Haftung?

(c) Marin Goleminov

Für Unternehmen kann es fatale Folgen haben, wenn ein wichtiger Vertragspartner insolvent wird. Droht Entscheidungsträgern auch da ein Haftungsrisiko?

Dass es wieder mehr Firmenpleiten gibt, ist evident. Und das bedeutet auch mehr Risken für Entscheidungsträger in Unternehmen. Meist denkt man dabei jedoch bloß an die Haftungsfolgen, die drohen, falls sich jemand z. B. mit dem unvermeidlichen Gang zum Insolvenzrichter zu viel Zeit gelassen hat. Aber was bedeutet eine drohende Pleite für die Lieferanten, Kunden oder Kreditgeber des betroffenen Unternehmens und für die Entscheidungsträger dort?

Dass es auch bei Geschäftspartnern spezifische Sorgfaltspflichten und Haftungsrisken gibt, wird oft übersehen. „Immer wieder trifft es Unternehmen völlig unvorbereitet, dass einer ihrer Geschäftspartner insolvent wird“, sagt Miriam Simsa, Partnerin bei Schönherr Rechtsanwälte, zur „Presse“. Dann steht man scheinbar aus heiterem Himmel mit unbezahlten Rechnungen da. Oder hat eine hohe Anzahlung geleistet, für die man keine Gegenleistung mehr erhält. Oder kommt durch den Ausfall eines Zulieferers mit den eigenen Aufträgen in Verzug.