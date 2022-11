Bund-Länder-Treffen: Lösung für Asylstreit gesucht

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat Länder und Kommunen zuletzt mit Zelten verstimmt. Im Zuge eines Treffens am Mittwoch forderte Wiens Bürgermeister „parteiübergreifende“ Solidarität.

Schutzsuchenden Menschen in Österreich drohe die Obdachlosigkeit, warnte am Mittwoch die Volkshilfe – nicht nur wegen des aktuellen Verteilungsstreits zwischen Bund und Ländern, sondern auch, weil die Teuerung die Unterbringung in den Quartieren immer herausfordernder mache. „Auf den Rücken der Betroffenen“ werde zwischen Bund, Ländern und Gemeinden gestritten, kritisierte die Volkshilfe am Mittwoch.

Um eine Lösung für den seit Wochen nicht gelösten Zwist zu finden, lud Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Mittwochabend zum „gemeinsamen Austausch“ mit den Bundesländern, wie dessen Büro vorab mitteilte. Als „Gipfel“, wie das die Austria Presse Agentur im Vorfeld bezeichnete, wollte man das Zusammentreffen aber nicht verstanden wissen.

Die 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern, die eigentlich die Länder verpflichtet, zeigt wenig Wirkung: Seit Wochen erfüllen nur Wien und das Burgenland die Verteilungsquote. Tatsächlich aber scheitert das auch daran, dass sich die Gemeinden weigern, ihre eigenen Quoten zu erfüllen. Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl betonte zuletzt im „Presse“-Interview, dass diese sehr wohl „ein Angebot schaffen“, sollte der Bedarf bestehen. Es herrsche „Solidarität“ zwischen den Gemeinden. Dafür aber sei eine „faire Verteilung“ nötig. Gelinge diese nicht, spreche sich Riedl auch für Sanktionen gegen die Länder aus – allerdings nicht gegen die Kommunen.

Ludwig für Miteinander

Karner hingegen beklagte den Widerstand der Gemeinden, etwa in Tirol und Oberösterreich. Von dort kam am Mittwoch auch Kritik am Minister aus der eigenen Partei: Das „ständige Hinhauen auf Gemeinden und Länder muss ein Ende haben“, sagte Oberösterreichs Integrationslandesrat, Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), der zuvor eine bevorstehende Zwangsräumung in letzter Sekunde verhindert hatte: Jene 100 Personen, die zuletzt in Thalham in 17 Zelten untergebracht waren, werden in die Landesbetreuung übernommen, teilte Hattmannsdorfer am Dienstag mit.

Konkrete Ergebnisse des Zusammentreffens der Länder und des Bundes wurden bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht kommuniziert. Der derzeitige Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Wiens Bürgermeister, Michael Ludwig (SPÖ), hoffte im Vorfeld auf konstruktive Lösungen – „parteiübergreifend“, wie er von seinem Büro verlautbaren ließ.

Tatsächlich dürfte ihm, in seiner Funktion als Präsident des Städtebunds, sauer aufstoßen, dass der Innenminister einerseits auf Solidarität der Länder und Kommunen hofft, der ÖVP-Klubchef zuletzt aber gehörig gegen Ludwigs Wien austeilte: August Wöginger hatte in der Vorwoche von „Asyl à la carte“ und „jahrelanger Willkommenskultur“ der SPÖ-regierten Stadt gesprochen. Diese sei ein „Magnet für Wirtschaftsflüchtlinge“. Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) kritisierte Wöginger daraufhin: „Das ist so zynisch, so viel kann Wöginger gar nicht beichten, um das wiedergutzumachen.“

Wien beherbergt über Gebühr

Wien beherbergt derzeit im Ländervergleich mit Abstand die meisten Asylwerber. Im Vergleich nimmt die Hauptstadt derzeit fast doppelt so viele (182 Prozent) auf, wie die Quote vorsieht. Insgesamt befinden sich derzeit 35.000 Personen in Wien in der Grundversorgung. Ein neues Großquartier für ukrainische Vertriebene im Hotel de France verfügt über weitere 350 Plätze, belegt sind derzeit 83.

Die große Zahl an Personen in der Grundversorgung liegt neben Asylwerbern auch an ukrainischen Vertriebenen. Die Länder, zuletzt Oberösterreich, fordern ein Herausrechnen dieser Gruppe für die Quote. Denn diese siedelt sich vor allem rund um Wien an, weshalb auch das Burgenland die Quote derzeit übererfüllt (103 Prozent). Tirol und Kärnten sind mit 63 bzw. 64 Prozent Schlusslichter.

(juwe)