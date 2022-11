Twitter führt graues Verifizierungssymbol "Official" ein

Konten von bekannten Persönlichkeiten, Regierungen oder Unternehmen sollen einen grauen Haken in einem Kreis und den Hinweis "Official" bekommen. Bisher stand ein weißer Haken auf blauem Kreis für ein verifiziertes Konto.

Der Kurzbotschaftendienst Twitter hat ein neues Verifizierungssymbol eingeführt. Konten von bekannten Persönlichkeiten, Regierungen oder Unternehmen sollen einen grauen Haken in einem Kreis und den Hinweis "Official" bekommen, wie Twitter am Mittwoch ankündigte. So soll erkennbar sein, dass es sich um offizielle Accounts handelt.

Bislang stand ein weißer Haken auf blauem Kreis für ein verifiziertes Konto, das Symbol wurde kostenfrei vergeben. Der neue Eigentümer von Twitter, der Milliardär Elon Musk, hatte aber angekündigt, dass jeder Nutzer und jede Nutzerin künftig diesen Haken für acht Dollar im Monat erhalten kann.

„Feudalherren und Bauern“

Musk hatte das bisherige System als unfaires Zweiklassensystem "von Feudalherren und Bauern" kritisiert. Schon nach der Übernahme von Twitter hatte er angekündigt, das Verifizierungssystem umzugestalten.

Am Mittwoch waren teilweise etwa die Twitter-Konten des Papstes oder des Rappers Kanye West mit dem neuen Symbol "Official" gekennzeichnet. Auch US-Präsident Joe Biden, der britische Premier Rishi Sunak oder der französische Präsident Emmanuel Macron bekamen das Symbol "Official", ebenso die Konten der "New York Times" oder der BBC. Den weißen Haken auf blauem Kreis, den sie schon vorher hatten, behielten diese Konten.

(apa)