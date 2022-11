US-Präsident Joe Biden will die Möglichkeit beim G20-Gipfel nutzen, um mit Chinas Präsident über die nationalen Interessen der Länder zu sprechen.

US-Präsident Joe Biden will bei einem möglichen Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping auf dem G20-Gipfel in der kommenden Woche über "rote Linien" beider Länder sprechen. Biden sagte am Mittwoch in Washington, er wolle wissen, was Xi für die entscheidenden nationalen Interessen Chinas hält, um festzustellen, inwieweit das mit den Interessen der USA in Konflikt stehen könnte.

Biden bestätigte damit indirekt seine Pläne, Xi am Rande des G20-Gipfels in Indonesien in der kommenden Woche zu treffen. Es wäre das erste persönliche Treffen von Biden und Xi in ihren Ämtern als Präsidenten. Beide kennen sich jedoch unter anderem bereits durch ihre Zeit als Vizepräsidenten ihrer Länder.

Die Beziehungen zwischen Washington und Peking sind seit geraumer Zeit äußerst angespannt. Grund dafür sind unter anderem unterschiedliche Reaktionen auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie der Streit um den Status von Taiwan.

(APA/DPA)