Grüne Immobilienfinanzierung: Der Schlüssel zum Erfolg

Die Bau-und Immobilienbranche muss beim Thema Klimaschutz rasch umdenken. Grüne Immobilienfinanzierungen helfen dabei.

Beim Thema Klimaschutz fällt der Bau- und Immobilienbranche eine besondere Bedeutung zu, zählt sie doch zum weltweit größten CO 2 -Emittenten. Projekte mit langfristiger Nachhaltigkeitswirkung stehen daher hoch im Kurs. Grüne Finanzierungen helfen bei der Umsetzung und fördern gleichzeitig den Übergang zur Klimaneutralität.

Nachhaltigkeit ist zum zentralen Schwerpunkt unserer Gesellschaft avanciert und stellt vor allem den Immobiliensektor vor besondere Herausforderungen. Seit 2021 legen immer mehr Immobilienentwickler offen, inwieweit ihre Projekte die Kriterien der EU-Taxonomie für ökologisch nachhaltige Investments berücksichtigen. Die stufenweise Verschärfung und Verbindlichkeit des Regelwerks wird langfristig Auswirkungen auf das gesamte Portfolio der Immobilienwirtschaft haben. „Nicht Taxonomie-konforme Immobilien dürften dadurch zukünftig weniger stark am Markt nachgefragt werden und somit auch schwerer mit Fremdkapital finanzierbar sein“, sagt Arnold Czabaun, Asset Lead Office in Real Estate Finance der Raiffeisen Bank International. Bedingt durch die zunehmenden Maßnahmen des EU-Aktionsplans zur Klimaneutralität, legt die Immobilienwirtschaft ihren Fokus daher verstärkt in die Umsetzung der ESG-Anforderungen „Dies erfordert mittel- bis langfristig erhebliche Investitionen“, bemerkt Czabaun. „Als strategischer Finanzpartner unterstützen wir unsere Kunden bei der Realisierung ihrer nachhaltigen Ziele.“

Klimaschutz als Pflichtkriterium

Ziel des Europäischen Green Deals ist die Etablierung eines einheitlichen Klassifizierungssystems zur Messbarkeit der nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten. „ESG-Ratings, die Unternehmen nach ihrer ökologischen und sozialen Performance messen, stehen ganz oben auf der Agenda“, so Czabaun. „Sie werden künftig großen Einfluss auf die Bewertung der Unternehmen und somit auf die Immobilienfinanzierung haben.“ Mit der richtigen Investment- und Finanzierungsstrategie können Unternehmen die grüne Transformation bereits jetzt aktiv mitgestalten und ihr Portfolio langfristig stärken. Die Raiffeisen Bank International bietet dafür einen Green Real Estate Loan an. „Voraussetzung für die grüne Immobilienfinanzierung ist die Erfüllung der Taxonomie-Standards“, erläutert der Experte. Das schließt den Neubau von Immobilien, Renovierungsmaßnahmen sowie den Immobilienbestand mit ein. „Für uns bedeutet dies eine genaue Überprüfung der Objekte.“

Maßstab für eine nachhaltige Immobilie

Die Bewertungskriterien für Immobilien laut EU-Verordnung beinhalten insgesamt sieben Unterkategorien mit konkreten Vorgaben. So gelten Neubauten nur dann als Taxonomie-konform, wenn der Primärenergiebedarf mindestens zehn Prozent unter den nationalen Werten des Niedrigstenergiegebäudestandards liegt. „Bei Renovierungsmaßnahmen muss der Primärenergiebedarf wiederum um mindestens 30 Prozent gesenkt worden sein“, erklärt Czabaun. Parameter wie die Errechnung des Global-Warming-Potenzials (GWP) oder die Luftdichtheit (Blower-Door-Test) sind bei Bestandsimmobilien ausschlaggebend. Zudem müssen generell Do-Not-Significant-Harm-Parameter wie Wasser- und Luftverschmutzung, Klimawandel, Abfallwirtschaft, etc. als auch soziale Mindeststandards wie die Einhaltung der Menschenrechte erfüllt werden. „All diese Punkte sind zweifelsohne eine Herausforderung für jedes betroffene Unternehmen“, so Czabaun. „Unser ESG-Expertenteam steht unseren Kunden daher bei allen Aspekten beratend zur Seite.“

Erfüllt ein zu bewertendes Gebäude die strengen Kriterien laut Taxonomie-Verordnung nicht, kann es sich mit einem anerkannten Nachhaltigkeitszertifikat dennoch für eine grüne Finanzierung qualifizieren. „Anerkannte und akzeptierte Partner sind vor allem Zertifikate der ÖGNI, DGNB, aber auch Zertifikate der Klassifizierungssysteme LEED und BREEAM“, klärt Czabaun auf. „Für die Immobilienwirtschaft gilt vor allem, jetzt rasch zu handeln und nachhaltig zu investieren.“ Der Green Real Estate Loan der Raiffeisen Bank International schafft dafür die ideale Finanzlösung, die Immobilienunternehmen dabei hilft, sowohl den Erwartungen der Kunden als auch den der Regulatoren und der Gesellschaft gerecht zu werden.