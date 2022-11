Letzten Monat prognostizierte Amazon das langsamste Umsatzwachstum in einem Weihnachtsquartal in der Geschichte des Unternehmens, da die Käufer ihre Ausgaben reduzieren.

Eine Kombination aus steigender Inflation, strafferer Geldpolitik und enttäuschenden Gewinnmeldungen löste in diesem Jahr einen historischen Ausverkauf der Amazon-Aktie aus.

Amazon ist das erste börsennotierte Unternehmen der Welt, das eine Billion Dollar an Marktwert verliert. Eine Kombination aus steigender Inflation, strafferer Geldpolitik und enttäuschenden Gewinnmeldungen löste in diesem Jahr einen historischen Ausverkauf der Aktie aus.

Die Papiere fielen am Mittwoch um 4,3 Prozent und drückten den Marktwert des Unternehmens auf etwa 879 Milliarden Dollar, nachdem er am 20. Juli 2021 mit 1,88 Billionen Dollar einen Rekordwert erreicht hatte. Amazon und Microsoft lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den unwillkommenen Meilenstein, wobei der Windows-Softwarehersteller dicht dahinter lag, nachdem er seit seinem Höchststand im November 2021 889 Milliarden Dollar verloren hatte. Während Technologie- und Wachstumswerte das ganze Jahr über abgestraft wurden, hat die Furcht vor einer Rezession die Stimmung in diesem Sektor weiter getrübt.

Die fünf umsatzstärksten US-Technologieunternehmen haben in diesem Jahr fast vier Billionen Dollar an Marktwert verloren. Amazon hat dieses Jahr damit verbracht, sich auf eine drastische Verlangsamung des E-Commerce-Wachstums einzustellen, da die Käufer zu ihren früheren Gewohnheiten zurückgekehrt sind. Die Aktien des Unternehmens sind angesichts sinkender Umsätze, steigender Kosten und eines sprunghaften Anstiegs der Zinssätze um fast 50 Prozent gefallen.

Seit Anfang des Jahres ist das Vermögen des Mitbegründers Jeff Bezos nach Angaben von Bloomberg um etwa 83 Milliarden auf 109 Milliarden Dollar geschrumpft. Letzten Monat prognostizierte Amazon das langsamste Umsatzwachstum in einem Weihnachtsquartal in der Geschichte des Unternehmens, da die Käufer angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit ihre Ausgaben reduzieren. Dies ließ den Marktwert des Unternehmens zum ersten Mal seit der durch die Pandemie ausgelösten Rallye der Tech-Aktien vor mehr als zwei Jahren unter eine Billion Dollar fallen.

