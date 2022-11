Wer bezahlt die Klimarechnung?

COP27. Die Erwartungen an die UN-Klimakonferenz sind ambivalent, sie droht zur Schaubühne resignativen Politikhandelns zu werden.

DER AUTOR David Manolo Sailer(*1993 in Wien) absolvierte geistes-,sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Studien und promovierte in Wien – seine Dissertation wurde mit dem Award of Excellence 2020, Staatspreis des Wissenschaftsministeriums, ausgezeichnet. Kürzlich erschienen: „Die Disziplinierung des Wassers“ (Verlag Peter Lang).

Onerosi sumus mundo“ – „Wir sind der Erde zur Last geworden“, schrieb bereits der römisch-karthagische Schriftsteller Tertullian in seinem Werk „De anima“. Rund 1800 Jahre später sieht es danach aus, als stünde der Welt das sprichwörtliche Wasser bis zum Halse: Extremwetterereignisse, ansteigende Meeresspiegel, die Erwärmung der Ozeane und eine verheerende Flutkatastrophe in Pakistan; zugleich Dürren in Ostafrika und eine Trockenheit, wie sie Europa seit 500 Jahren nicht mehr erlebt hat. Der 1,5-Grad-Pfad scheint in weiter Ferne und kaum noch erfüllbar.

Auf dem „Highway zur Klimahölle“ ertönte die Warnung von UN-Generalsekretär António Guterres auf der mittlerweile 27. UN-Klimakonferenz, der Conference of the Parties (COP27): Es gebe „no credible pathway“, um den Anstieg der globalen Temperaturen unter der 1,5-Grad-Schwelle zu halten, lässt die neueste UN-Einschätzung wissen. Die entscheidenden Schwellenwerte zur Eindämmung der Erderwärmung gelangen allmählich außer Reichweite. Gefühle der Ernüchterung und Besorgnis zwischen Resignation und Aufschrei werden unübersehbar. Doch wer zahlt die Klimarechnung?