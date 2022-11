Medizinstudium: Um Fakten geht es längst nicht mehr

Es häufen sich faktenwidrige Behauptungen rund um die Debatte über den Aufnahmetest zum Medizinstudium.

Der Autor: Wolfgang Schütz ist Pharmakologe und war 2003 bis 2015 Rektor der Medizinischen Universität Wien.

Die frühere Bildungsministerin Elisabeth Gehrer (ÖVP) hat einmal gesagt, ihr Vorteil gegenüber ihren Ministerkollegen seien acht Millionen Berater. Auch beim Medizin-Aufnahmetest haben die Medizinischen Universitäten seit dessen Bestehen Ratschläge von allen Seiten erhalten. Zurzeit schießt sich die Länderpolitik auf ihn ein.

Bis 2006 war der Zugang zum Medizinstudium unbegrenzt mit der Konsequenz, dass über 50 Prozent der Bewerber keinen Abschluss schafften, und nur wenige in der Mindeststudienzeit, insgesamt ein inakzeptabler Zustand. Ein Aufnahmeverfahren, bei dem nur der geringere Teil der Bewerbungen zu einem Studienplatz führt, muss daher konkrete Kriterien erfüllen, die alle in der derzeit an die Universitäten herangetragenen Debatte nicht beachtet werden: internationale Kompatibilität, nachvollziehbare Platzvergabe, Erkennen der Studierfähigkeit (Studieren in Mindestzeit, wenig Abbrüche), kein Erfordernis für Vorbereitungskurse, Prüfung sozialer Kompetenz anhand messbarer Parameter.