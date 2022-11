Österreich gegen EU-Vorschlag zu Kinderpornografie

ÖVP, Grüne, SPÖ und Neos kritisieren Brüsseler Pläne als überbordend.

Dass harte Gesetze gegen Kindesmissbrauch im Internet dringend nötig sind, steht außer Frage: Allein im vergangenen Jahr wurden weltweit 85 Millionen Bilder und Videos mit sexualisierten Darstellungen von Minderjährigen gemeldet. Für die EU-Kommission ein Grund, Plattformen wie Facebook, WhatsApp oder Signal in die Pflicht zu nehmen. Nationale Behörden sollen Hosting- und Messenger-Dienste nach Feststellung eines „erheblichen Risikos“ für solche verbotenen Inhalte per Anordnung dazu verpflichten können, den sexuellen Missbrauch von Kindern zu erkennen, zu melden und zu entfernen – so jedenfalls steht es in einer Verordnung der Brüsseler Behörde vom Mai dieses Jahres, die noch mit dem Europaparlament und dem Rat der Mitgliedstaaten abgestimmt werden muss.

Die Kritik an dem Gesetzesvorschlag ist bekanntlich groß. Datenschützer warnen, dass Strafverfolgungsbehörden damit eine Hintertür zum Zugriff auf verschlüsselte Nachrichten geöffnet werde. Auch in den Mitgliedstaaten regt sich Kritik. Österreich ist nun das erste Land, das seine ablehnende Position mittels bindender Stellungnahme im EU-Unterausschuss festgelegt hat. Das Papier wurde von den Regierungsparteien ÖVP und Grüne sowie von SPÖ und Neos unterfertigt.

„Nicht geltende Rechtslage“

Darin bekennen sich die Unterzeichner zu einem „raschen und wirksamen Vorgehen“ gegen Gewalt und Kinderpornografie im Netz, weisen aber auf deutliche Bedenken zur Verhältnismäßigkeit hin. „Der Entwurf greift in das Recht auf Datenschutz, das Recht auf Privat- und Familienleben sowie die Vertraulichkeit der Kommunikation aller Bürger ein“, heißt es in dem Papier, das der „Presse“ vorliegt. „Generelle Überwachungspflichten für Onlineplattformbetreiber“ würden nicht der geltenden Rechtslage entsprechen, eine vertrauliche Kommunikation im Internet müsse gewahrt bleiben. Die Regierungsmitglieder sollen der genannten Verordnung daher bei den Verhandlungen mit den EU-Amtskollegen in Brüssel „nur zustimmen, wenn sichergestellt ist, dass diese grundrechtskonform ausgestaltet ist“.

Auf diese Weise werde den Ministerien die Möglichkeit gegeben, entsprechend auf ihre EU-Verhandlungspartner einzuwirken, anstatt den Kommissionsvorschlag kompromisslos abzulehnen, wie es die FPÖ gefordert habe, meint Antragsteller Süleyman Zorba von den Grünen im Gespräch mit der „Presse“. „Uns allen ist der Schutz von Kindern online und offline ein wichtiges Anliegen. Allerdings leistet die anlasslose Massenüberwachung von Chatnachrichten keinen Beitrag zur Sicherheit von Kindern und könnte im schlimmsten Fall von autoritären Regierungen missbraucht werden, um politische Gegner zu überwachen“, warnt Zorba. Nun aber werde Österreich erst dann zustimmen, wenn die Kommission einen grundrechtskonformen Vorschlag auf den Tisch legt. „Ich freue mich, dass wir bei diesem wichtigen Thema einen breiten, parteiübergreifenden Konsens finden konnten.“

EU-Zentrum gegen Missbrauch

Der Kommissionsvorschlag stellt neben Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger auch die einschlägige Kontaktaufnahme mit Kindern im Internet – Stichwort Grooming – in den Fokus. Auch ein eigenes EU-Zentrum gegen Kindesmissbrauch in Den Haag ist geplant. Derzeit ist in der EU lediglich eine Übergangslösung in Kraft, die auf eine freiwillige Mitarbeit der Internetplattformen setzt und in weniger als zwei Jahren ausläuft.

Die Zeit drängt also. Die nächste Sitzung der Innenminister zum Thema ist für den 22. November anberaumt – dann dürfte auch deutlich werden, welche Mitgliedstaaten neben Österreich und Deutschland noch Bedenken gegen den Kommissionsvorschlag einbringen.