Soll man Anleihen nun bevorzugen?

Die Renditen sind zuletzt sogar bei soliden Staatspapieren kräftig gestiegen. Anleihenexperte Amaury d'Orsay sieht etwa in Europa gute Gründe, darin zu investieren.

Wien. Die Schlagzeilen aus den USA reißen nicht ab. Aktuell sorgen die Midterm-Wahlen für reichlich Aufmerksamkeit, zumal sie sich als knappes Rennen zwischen Demokraten und Republikanern entpuppt haben. Auch die Sitzung der US-Notenbank vom 2. November war mit Spannung erwartet worden. Der Leitsatz wurde einmal mehr um 0,75 Prozentpunkte auf eine Spanne von nunmehr 3,75 bis vier Prozent angehoben, das höchste Niveau seit Ausbruch der Finanzkrise 2008. Doch die hohe Inflation lasse sich eben nur mit einer harten Gangart bekämpfen, begründete Fed-Chef Jerome Powell die zügigen Schritte.

Ob den Währungshütern jenseits des Atlantiks das Unterfangen gelingen wird? Amaury d'Orsay, Leiter des Anleihebereichs beim französischen Vermögensverwalter Amundi, gibt sich im Gespräch mit der „Presse“ zuversichtlich und erwartet deshalb auch, dass die weiteren Zinsanhebungen in kommenden Fed-Sitzungen moderater ausfallen dürften. Der Marktexperte rechnet mit einer Anhebung um 0,5 Prozentpunkte im Dezember, im ersten Halbjahr 2023 dürften noch einige Trippelschritte folgen, meint er.

Doch spätestens bei einem US-Leitsatz von rund 5,15 Prozent sei Schluss. Schließlich hinterlassen höhere Zinsen bereits erste Bremsspuren in der Wirtschaft. Die Kreditvergabe schrumpft, das Wachstum sinkt. „Darauf wird die Fed ihr Augenmerk künftig verstärkt legen müssen“, sagt d'Orsay. Er verweist auch auf Prognosen aus seinem Haus: Das US-BIP dürfte 2023 lediglich um rund 0,8 Prozent wachsen, die Teuerung im Schnitt nur noch bei 4,1 Prozent liegen.

Düsterer Ausblick für Eurozone

Wie aber könnte es in der Eurozone weitergehen? Der Leitzins liegt in der Region bei lediglich 1,5 Prozent, obwohl die Inflation im Oktober um 10,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert gestiegen ist. Weitere Zinsanhebungen dürften hier deshalb ebenso anstehen, konstatiert d'Orsay. Allein im Dezember dürfte die EZB die Zinsschraube um weitere 0,5 Prozentpunkte drehen, bis Jahresende 2023 hält der Amundi-Experte einen Leitzins von rund drei Prozent für möglich. Dann aber sei auch in der Eurozone Schluss – wobei die Gratwanderung für die EZB weitaus heikler sein dürfte, d'Orsay rechnet hier für das kommende Jahr mit einem Konjunkturrückgang von 0,5 Prozent. Allzu hohe Zinsen könnten die Wirtschaftslage im Euroraum somit weitaus stärker belasten als in den USA.

Besonders düster ist der Ausblick des Amundi-Experten für Deutschlands Wirtschaft mit einem geschätzten Konjunkturrückgang von rund 0,7 Prozent. Die Gründe dafür sind vielfältig: Die Abhängigkeit von russischem Gas sei hoch, wobei die Lieferungen inzwischen praktisch gänzlich ausfallen. Alternativen sind teuer und machen dem Industriesektor zu schaffen. Aufgrund der hohen Verflechtungen mit China bekommen zahlreiche Unternehmen obendrein den Abschwung im Reich der Mitte zu spüren.

Staatsschulden werden steigen

Demgegenüber erwartet d'Orsay für Frankreich und Spanien ein leichtes Wachstum von rund 0,3 Prozent. Der Grund liegt in der weitaus geringeren Abhängigkeit von russischen Energielieferungen. In Deutschland wird indes an Notfallplänen gefeilt: So sind etwa Gas- und Strompreisbremsen geplant, um Industrie und Privathaushalte zu entlasten. Wegen der dafür benötigten Finanzierungen dürften aber auch die Staatsschulden kräftig steigen.

Ob damit ein Investment in deutsche Bundesanleihen, die als besonders sicher gelten, riskanter werden könnte? D'Orsay glaubt es nicht. Er schätzt die Zahlungskraft des Landes als solide ein und verweist diesem Zusammenhang auch auf die jüngsten Marktentwicklungen bei deutschen Bundesanleihen: So seien die Kurse seit Jahresbeginn zwar gesunken. Das sei jedoch auf die Zinswende zurückzuführen. Diese lastet generell auf bestehenden Anleihen, die dann weniger wert sind als jene Papiere, die nach den Zinsanhebungen mit höheren Kupons begeben werden.

Veritable Panikverkäufe ortet d'Orsay jedoch nicht.

Vielmehr sieht der Marktprofi sogar Kaufchancen etwa bei deutschen Staatsanleihen. Die Renditen sind aufgrund der Kursrückgänge zuletzt auf rund 2,17 Prozent gestiegen und liegen damit nur noch rund einen Prozentpunkt unter den Dividendenrenditen des MSCI Europe Index. „Die Differenz hat sich im historischen Vergleich stark verringert“, sagt d'Orsay. Nach Jahren der mickrigen Verzinsung seien solche Papiere erstmals wieder interessant – auch im Vergleich zu einem Aktieninvestment in Europa.

Anleger sollten dennoch beachten, dass grundsätzlich mit einem Wertpapierinvestment auch größere Verluste möglich sind. Der Anleihenmarkt bildet hier keine Ausnahme.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.11.2022)