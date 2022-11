Asylquartiere: „Die Hauptschuld liegt beim Innenminister“

In der Flüchtlingskrise 2015 war Ferdinand Maier gemeinsam mit Christian Konrad Flüchtlingskoordinator. Nun plädiert er für eine Rückkehr des Durchgriffsrechts des Bundes und sagt: Die Haltung des Innenministers sei „das eigentliche Problem“.

Die Presse: Sie waren in der Flüchtlingskrise 2015 mit Christian Konrad Flüchtlingskoordinator. Inwiefern ähnelt die Situation heute jener damals – und was ist der Hauptunterschied?

Ferdinand Maier: Es unterscheidet sich wesentlich. Anders als wir damals ressortiert der jetzige Flüchtlingskoordinator Andreas Achrainer als Chef der BBU (der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen, Anm.) beim Innenministerium. Der Innenminister unterstützt ihn aber nicht, sondern signalisiert, dass man die Flüchtlinge nicht haben will. Daher wollen die Länder und die Bürgermeister sie auch nicht. So stehen wir vor der Situation, dass die Länder Quoten, zu denen sie sich verpflichtet haben, nicht erfüllen.

Wobei die Länder damals auch nicht sehr motiviert waren.

Aus diesem Grund wurde ja das Durchgriffsrecht per Verordnung der Bundesregierung erlassen. Ab dem Zeitpunkt konnte der Bund im Schnellverfahren Container aufstellen, und es gab einen Richtwert – 1,5 Prozent der Wohnbevölkerung – für die Entsendung von Flüchtlingen in die Gemeinden, wobei der mit einer Obergrenze von maximal 450 Personen gedeckelt war. Auch damals hat uns die Jahreszeit angetrieben, wir hatten Angst, ob es nicht irgendwann einen Erfrierungstoten gibt. Ich kann dem Innenminister nur empfehlen, wieder so ein Durchgriffsrecht umzusetzen. Denn die Zelte sind für Kälte nicht geeignet, und wenn es zu Menschenopfern angesichts des fahrlässigen Umgangs mit dem Thema kommt, wird er ein Problem haben.

Heißt das: Ohne Durchgriffsrecht geht's einfach nicht?