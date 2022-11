Beginnt jetzt die Midterm-Rallye?

Traditionell sind Kurse nach Wahlen stark, heuer wird der Fokus auf die Fiskalpolitik gelegt.

Wien. An den amerikanischen Börsen überwog nach den US-Kongresswahlen die Enttäuschung – der prognostizierte Erdrutschsieg der Republikaner blieb aus, und damit auch der Höhenflug für diverse Sektoren. In den Tagen vor den sogenannten Midterms hatten die US-Börsen in Erwartung einer wirtschafts- und tech-freundlichen Welle zugelegt. Am Tag nach den Wahlen, also am Mittwoch, schlossen die wichtigsten Indizes aber allesamt mit einem dicken Minus: Der Dow Jones verlor 1,95 Prozent, der marktbreitere S&P 500 gab um mehr als zwei Prozent nach, und der technologielastige Nasdaq Composite beendete den Tag mit einem Minus von 2,48 Prozent.