Der Demokratieaktivist protestiert mit Verzicht auf Essen und Wasser gegen seine Haftbedingungen, während Ägypten Gastgeberland der Klimakonferenz ist. Sein Anwalt erhielt keinen Zugang zum Gefängnis.

Der inhaftierte ägyptische Menschenrechtsaktivist Alaa Abd el-Fattah ist nach Angaben der ägyptischen Staatsanwaltschaft bei guter Gesundheit. Der Dissident, der vor rund sieben Monaten im Gefängnis in den Hungerstreik getreten war, müsse "nicht ins Krankenhaus verlegt werden", erklärte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Seinen Unterstützern zufolge wird Fattah, der seit Sonntag nichts mehr trinkt, vermutlich zwangsernährt.

"Lüge!" kommentierte Fattahs Schwester Mona Seif die Aussage der Behörden im Onlinedienst Facebook. "Sie werden behaupten, dass er nicht im Hungerstreik ist und ihn heimlich wieder auf die Beine bringen, damit er nicht in ihren Händen stirbt - und sie werden niemanden zu ihm lassen."

Zuvor hatte Mona Seif auf Twitter geschrieben, ihre Mutter sei darüber informiert worden, dass sich Abdel Fattah "in medizinischer Behandlung" befinde. Dies geschehe "mit dem Wissen" der Justiz. "Sicherlich sollte unsere Mutter ihn sehen oder jemand von der britischen Botschaft in Kairo, damit wir seinen wahren Gesundheitszustand erfahren!", forderte die Schwester.

Nach Ansicht des ägyptischen Menschenrechtsaktivisten Hossam Bahgat von der Organisation EIPR bedeutet "medizinische Behandlung", dass Fattah zwangsernährt wird.

Abd el-Fattahs Anwalt, Khaled Alia, berichtete, das Gefängnis habe ihm den Zugang zu seinem Mandanten verweigert. "Das Innenministerium hat sich geweigert, die vom Staatsanwalt erteilte Besuchsgenehmigung umzusetzen, unter dem Vorwand, dass sie vom Vortag datiert sei", sagte er am Donnerstag.

Seit Sonntag kein Wasser

Abdel Fattah, der zu den Führungsfiguren in der Revolution von 2011 zählte, verzichtet seit Monaten auf Essen und seit Sonntagmorgen auch auf Wasser - zeitgleich mit Beginn der Weltklimakonferenz im Land. Ohne Wasser kann der Körper nur drei bis vier Tage überleben. Seine Mutter, die täglich zum Gefängnis Wadi al-Natrun in der Wüste nördlich von Kairo fährt, wartete seitdem vergeblich auf einen Brief und damit ein Lebenszeichen ihres Sohnes. Das Warten am Gefängnis wurde ihr nach Angaben der Familie inzwischen untersagt. Einen Brief für ihren Sohn habe sie nicht abgeben dürfen.

Nach Angaben des Al-Nadim-Zentrums, das sich für die Opfer von Folter und Gewalt einsetzt, starben in ägyptischen Gefängnissen dieses Jahr 40 Häftlinge.

Schwester Sanaa Saif sorgt sich, dass ihr Bruder zwangsernährt wird, um ihn im Gefängnis am Leben zu halten. Damit könnte ein möglicher Tod des prominenten Aktivisten während der Klimakonferenz, bei der Zehntausende Delegierte, Beobachter und Journalisten registriert sind, vermieden werden. Den Fall sprachen auch Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Rishi Sunak an.

Außenminister hat Hungerstreik in Zweifel gezogen

COP27-Präsident und Außenminister Samih Shukri hatte im Sender CNBC angezweifelt, ob der 40 Jahre alte Häftling sich überhaupt in Hungerstreik befindet. Zudem sei ein Hungerstreik eine "persönliche Entscheidung". Ihm stehe gesundheitliche Versorgung zur Verfügung wie allen anderen Häftlingen auch.

Bei der zweiwöchigen Klimakonferenz verhandeln Vertreter aus fast 200 Ländern darüber, wie der Kampf gegen die Erderwärmung verstärkt werden kann. Die Konferenz läuft bis Ende kommender Woche.

(APA/Reuters/dpa)