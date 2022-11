Höhepunkt der Ganslsaison: Viele Kalorien, viel Genuss

Die meisten Gänse, die in Österreich verzehrt werden, kommen nach wie vor aus dem Ausland. In Österreich sind die Haltungsbedingungen besser.

Wie viele Gänse essen die Österreicher, woher kommen die Tiere – und muss man ein schlechtes Gewissen haben? Fakten zur Gans.

Wien. Es kommt einem schon fast vor wie zu Weihnachten: Die Martinigans scheint jedes Jahr früher auf der Karte zu stehen.

Der Höhepunkt der Ganslsaison ist nach wie vor der Martinstag am 11. November. Und nach zwei Jahren, in denen viele Ganslessen pandemiebedingt ausgefallen sind, sind die Wiener Wirte guten Mutes: Die Saison sei trotz Herausforderungen gut angelaufen.

Immerhin ist das Martiniganslessen nach wie vor für viele Fixpunkt im kulinarischen Jahr: Laut Umfrage der Wiener Wirtschaftskammer ist die Gans für 37 Prozent der Wiener unverzichtbar – nur knapp jeder Zehnte hält es dagegen für total uninteressant. Was man über das Gansl wissen sollte: von Herkunft über den Preis bis zum passenden Wein.

1171 wurde die Martinigans erstmals urkundlich erwähnt. Ursprünglich handelt es sich um eine bäuerliche Tradition: Am 11. November endete früher das bäuerliche Arbeitsjahr, Knechte bekamen ihren Lohn und als Draufgabe eine Gans. Der heilige Martin von Tours wiederum soll sich im Gänsestall versteckt haben, weil er sich nicht würdig fühlte, Bischof zu werden. Die Tiere verrieten ihn.

71 Prozent der Gänse kommen laut Statistik Austria aus dem Ausland. Das Problem: In Ländern wie Ungarn, woher die meisten Gänse importiert werden, sind Praktiken wie Lebendrupf und Stopfen legal, auch in Polen ist Lebendrupf erlaubt, in Frankreich dürfen Gänse gestopft werden. In Österreich ist beides verboten. Allerdings gibt es immer mehr inländische Gänse: Laut dem Verein „Land schafft Leben“ hat sich die Menge seit 1995 fast verfünffacht. Und: 29 Prozent der österreichischen Gänse sind Biogänse.

100 Gramm Gans isst jeder Österreicher im Schnitt pro Jahr ungefähr. Insgesamt werden laut Statistik Austria übers Jahr 1200 Tonnen Gänsefleisch gegessen. Der Großteil wird um Martini verzehrt, auch die Weihnachtsgans wird aber immer verbreiteter.

28 bis 35 Euro kostet eine Portion Gansl laut Wirtschaftskammer Wien derzeit in etwa. Durchschnittlich sind die Preise demnach um 20 bis 25 Prozent nach oben gegangen. Die Gründe: unter anderem hohe Energiepreise – immerhin muss der Vogel relativ lange Zeit im Ofen sein – und höhere Einkaufspreise, besonders bei Importgänsen, unter anderem, weil durch Vogelgrippe Gänsebestände dezimiert wurden.

5 Euro beträgt laut „Land schafft Leben“ dieses Jahr der Preisunterschied zwischen einer österreichischen Weidegans und einer ungarischen Tiefkühlgans pro Kilo: Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist das relativ wenig, allerdings dürften die Preise der importierten Gänse wieder sinken.

2 von drei Wirtshäusern servieren ein Martinigansl, heißt es von der Wirtschaftskammer. Allerdings haben manche Gastronomen die Gans heuer gestrichen: Kolariks Luftburg im Prater zum Beispiel, ebenso das Sternbräu in Salzburg. Die Argumentation: Man wolle den Gästen die hohen Preise nicht zumuten, die durch Einkaufskosten und Energiepreise entstehen.

1 oder zwei Gläser Wein gönnen sich die meisten wohl mindestens zur Gans. Johannes Fiala, Co-Herausgeber des österreichischen Wein-Guides, empfiehlt dazu einen Blaufränkischen aus dem Mittelburgenland oder – falls zur Gans Weißkraut statt Rotkraut serviert wird – einen Junker. Als alkoholfreie Alternative nennt er Mangosaft, der harmoniere gut mit dem Rotkraut. Und sonst den Klassiker: Apfelsaft gespritzt.

1300 Kalorien hat eine Portion Martinigans inklusive Beilagen in etwa. Eine Zahl, auf die die Ernährungsberaterin Sasha Walleczek freilich nicht viel gibt: Abgesehen davon, dass auch in der Gans wertvolle Nährstoffe stecken würden, sagt sie: Essen diene nicht nur der Nahrungsaufnahme, sondern eben auch dem Sozialleben und der Kultur. Und bei einem Gericht, das man ein- oder vielleicht zweimal isst, seien die Kalorien egal. Wegen der Martinigans allein braucht man also kein schlechtes Gewissen zu haben.

Je nachdem halt, was zwischen Feiertagen und zu besonderen Anlässen auf dem Teller landet.