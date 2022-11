Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Musk schließt Twitter-Pleite nicht aus: Der neue Twitter-Chef, Elon Musk, stimmt seine Angestellten auf schwere Zeiten ein: Dem Konzern könnte nächstes Jahr ein Milliarden-Loch in der Bilanz klaffen. Wenn es unter diesen Umständen nicht gelinge, mehr Geld reinzubringen als ausgegeben werde, sei "eine Insolvenz nicht ausgeschlossen", soll Musk gesagt haben. Arbeit im Homeoffice erlaubt er nicht mehr. Mehr dazu.

CO2-Emissionen auf Rekordniveau: Es gebe "keine Anzeichen" für einen Rückgang der CO2-Emissionen, zeigt der Bericht "Global Carbon Budget 2022" (GCB). Die Gesamtemissionen dürften sich demnach in diesem Jahr auf 40,6 Milliarden Tonnen belaufen und liegen so nur knapp unter dem Rekordjahr 2019. Mehr dazu. [premium]

Terrorverdacht nach Messerangriff in Brüssel: In der belgischen Hauptstadt Brüssel hat ein Mann zwei Polizisten mit einem Messer angegriffen. Einer der beiden ist seinen Verletzungen erlegen. Der mutmaßliche Täter wurde gefasst, nun ermittelt die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft. Mehr dazu.

Militärische Folgen des Rückzugs bei Cherson: Der russische Abzug über den Unterlauf des Dnipro setzt die Serie der Rückschläge fort. Der breite Fluss ist eine gute Verteidigungslinie, aber letztlich kein absolutes Hindernis für die vorrückenden Ukrainer. Vielleicht wollen die ihn dort aber auch gar nicht überqueren. Eine Analyse. [premium]

„Minenräumung könnte Jahrzehnte dauern": Die russischen Besatzer ließen Tausende Blindgänger und Munition zurück. Ihre Räumung könnte Jahrzehnte dauern, so der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskij - und warnt vor Landminen auf 170.000 Quadratkilometern. Sein Verteidigungsminister meinte zuvor, der von Russland verkündete Teilabzug werde mindestens eine Woche dauern. Weitere Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Überblick.

Was ist los auf der TU Wien? Die Technische Universität Wien steuert auf die Zahlungsunfähigkeit zu. 175 Millionen Euro zusätzlich bräuchte die Uni in den nächsten zwei Jahren aufgrund der Teuerung und der steigenden Energiekosten. Die gibt es aber nicht. Der Podcast.

Wie gut, dass es Cola gibt: Wie kostbar Wasser sein kann, lernen gerade die Gäste der UNO-Klimakonferenz in Ägypten. Bernhard Wittmann schreibt über das Großereignis in Sharm El-Scheikh, teurere Hotelzimmer und wertvolle, schwarze Fläschchen - in der heutigen Morgenglosse.