Der ukrainische Verteidigungsminister ortet einen Taktikwechsel, seit Russland einen neuen General als Chef der „Militäroperation“ eingesetzt hat. Eine Sprengung des Staudamms würde der russischen Seite des Dnipr aber mehr schaden.

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow sagte am Donnerstag, dass Russland mindestens eine Woche brauchen werde, um seine Truppen aus der südlichen Stadt Cherson abzuziehen, und dass der Winter die Operationen auf dem Schlachtfeld verlangsamen werde, um beiden Seiten die Möglichkeit zu geben, sich neu zu formieren.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters in Kiew sagte Resnikow, Russland habe 40.000 Soldaten in der Region Cherson und verfüge noch über Truppen in der Stadt, um die Stadt herum und am rechten Ufer des großen Flusses Dnipro. "Es ist nicht so einfach, diese Truppen an einem oder zwei Tagen aus Cherson abzuziehen. Es wird mindestens eine Woche dauern", sagte er gegenüber Reuters und räumte ein, dass es schwierig sei, das Vorgehen Russlands vorherzusagen. Resnikow sagte, dass ein solcher Rückzug Kräfte auf beiden Seiten freisetzen würde, um anderswo zu kämpfen.

Die Ukraine verfüge über eine Sicherheits- und Verteidigungsstreitkraft von einer Million Mann, um die 2500 km lange "unfreundliche" Grenze zu Weißrussland, Russland und den besetzten ukrainischen Gebieten zu bewachen, sagte er.

Russen würden den besetzten Gebieten mehr schaden

Resnikow glaubt nicht an eine unmittelbare Bedrohung durch einen russischen Atomschlag in der Ukraine und wies die Vorstellung, Moskau könnte den riesigen südlichen Kachowka-Staudamm bei seinem Rückzug sprengen, als "verrückt" zurück. Ein solcher Schritt würde die von Moskau kontrollierten Gebiete überfluten und ihnen den Zugang zur Frischwasserversorgung über einen Kanal vom Dnipro zur annektierten Krim abschneiden, sagte er. "Wenn Sie sich die Landschaft in diesem Bezirk ansehen, werden Sie feststellen, dass das Westufer höher und das Ostufer niedriger liegt", sagte er. "Das bedeutet, dass das Wasser östlich dieses Ufers fließt und ein Risiko für die Truppen darstellt", sagte er.

Resnikow beschuldigte den neuen Kommandeur der russischen Invasionstruppen, eine "Doktrin der Terroristen" zu verfolgen, indem er Zivilisten und kritische Infrastrukturen massiv bombardiere. Die russische Armee scheine unter General Sergej Surowikin seit dessen Ernennung im Oktober disziplinierter geworden zu sein. Surowikin setze "Terrorismus-Taktiken gegen Zivilisten und Infrastrukturobjekte ein, indem er Marschflugkörper, Raketen und Drohnen, spezielle iranische Drohnen, einsetzt", sagte er. "Sie schicken nicht wie früher eine oder zwei Raketen in die Ukraine, sondern setzen 40 an einem Tag ein und warten dann - und dann wieder und wieder", so Surowikin im Interview mit Reuters.