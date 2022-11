Elfriede Jelinek: Die Toten geben ja nichts her

Das Kapital fährt ins Ausland, spricht seine Sprache, und dort, wo man auch seine spricht, bleibt es dann liegen. Die Sonne scheint nicht in Tresore, die Sonne kommt aus den Tresoren und bestrahlt uns, wenn wir sie öffnen, die Büchsen der Pandora.

SO, bauen wir mal meine Lebenslaufbahn, Hauptsache, ich muß sie nicht selbst noch einmal entlanglaufen, nur langlaufen die letzten paar Meter, ich entziehe mich lieber selbst, bevor ich etwas hinterziehe, das Hinterziehen ist ja zum Volkssport geworden. Was steht auf dieser Rechnung?, ein berufliches Treffen?, kann stimmen oder auch nicht, wir sagen mal: nicht. Wenn Sie es sagen, wird es schon mal nicht stimmen, keinesfalls, so wie wir Sie kennen. Aber Sie könnten das professioneller und in größerem Stil durchführen, andre machen es doch auch, ich mache es lieber nicht, ich denke an meine persönlichen Fähigkeiten, die ich nicht habe, und an meine Familie, die ich auch nicht habe, Ausnahme: ein Stück Mann, um den gehts, welcher mich hierher führte, welcher mich heimführte, wie man einst sagte, aber in die falsche Stadt, mit der ein Informationsaustausch stattfindet, immer und überall werden Informationen getauscht, die einem dann nicht mehr gefallen; doch wohin führt der Austausch? Da muß doch einer geben und der andre nehmen, das ist es, was Austausch bedeutet, außer einer der beiden liefert nicht, was steht hier? Alles, was hier steht, kann umfallen, es dient nicht dem Aufdecken von Steuerhinterziehung, etwas andres dient dazu, das ich noch nicht kenne, das Doppelbesteuerungsabkommen ist es nicht, es soll mir dienen, damit ich nicht doppelt Steuern zahlen muß, was soll ich dazu sagen? Das Abkommen, es diente dazu, daß sie mir die Bude eingerannt haben, mehr nicht, und das Äußerste, zu dem ich greifen kann, ist ein Papiertaschentuch, um andre Menschen vor meinem Auswurf zu beschützen. Wollen Sie etwa behaupten, Sie wurden verfolgt? Nein. Ich beklage mich ständig, aber nein, verfolgt wurde ich nicht. Verfolgt wurden andre. Ihr Gold ruhte sanft in den Tresoren, mein Schatz!, hast du was Schriftliches?, nein, Hauptsache, das Gold ruht gut und sicher und wälzt sich in der Nacht nicht schlaflos herum. Das muß einem schon wert sein, daß es einmal verschwindet, von den ehemaligen Besitzern ja auch keiner übrigblieb, um es zu holen, was blieb den Zurückgebliebenen, den lieben Daheimgebliebenen, den Nachkommen andres übrig, als zu verzichten? Wer weiß schon, welche Eier wohin gelegt und wo sie angelegt wurden, man wußte es nicht, bis zum Tag, da man es wußte, leider nichts von meiner Familie dabei, mein Opa war Buchbindergehilfe, woher hätte er es nehmen sollen und nicht stehlen? Der wurde ja selbst deponiert, in einer geheimen Wohnung, mit andren zusammen, mein mittelloser Opa im Versteck mit andren, mein Opa war ein Jammerer, unaufhörliches Geseire, hierhin wollte er nicht, dorthin wollte er nicht, in ein sicheres Drittland wollte er nicht, es hat sich ihm auch keins angeboten, ins KZ wollte er auch nicht, er war halt wählerisch, nirgendwohin wollte er, nur bleiben, wo er war, aber das ging nicht, da haben ihm die häufig wechselnden religiösen Bekenntnisse, die kein Gott je hören oder erhören wollte, auch nichts genützt. Doch Geld hatte er keins, und daher war der Zutritt zur Schweiz ihm versperrt, tut uns echt leid. Die Schweiz? Kleiner Kraftlackl. Wird immer praller, als Schiffsladung wäre es schon längst untergegangen, kein Wunder. Sie hat es immer vom Lebendigen genommen. Die Toten geben ja nichts her. Die geben einfach nichts her. Na, behalten wir es halt. Die sitzen in der Schweiz nicht auf ihrem Geld, sie sitzen auf ihren Händen, damit sie sich nicht selbst applaudieren können, andren aber auch nicht. Gut gemacht, Schweiz!, alles richtig gemacht!, Erfolgsgeschichte Schweiz, wobei, nein, die Schweiz ist das, was sie immer war, doch das ist sie mehr, als andre Länder es je waren.

Das Gesetz in seiner ganzen Härte

Andre Länder kommen später dran, und auch mir sagt man es ständig, nimm dir die Schweiz zum Vorbild und steh früher auf und sei ausgeschlafen!, dort verdienen sie so gut!, sie verdienen alles, was andre ihr geben, sich regen bringt Geldsegen, nein, andren Segen, und doch, und doch, wir haben diese Vollkasko-Mentalität, nicht wahr, wir glauben, wir zahlen, wir glauben, wir zählen, und dann haben wir Ruhe. Die Schweiz gibt gleich Ruhe, bitte, warten Sie, sofort ist Ruhe, sie ist ein stilles Land. Sie muß sich nicht regen, den Segen bringen ihr andere. Man findet die teuren Namen, man findet die dazugehörigen Gräber nicht, zu blöd, wir irren seit Wochen herum und finden sie nicht, nein, die findet man nicht, die Wolken regneten sie herab, tauet, Himmel, den Gerechten, ich sehe keine, was gibt der Himmel für einen einzigen Gerechten?, 99 Ungerechte?, nein, umgekehrt, ungeklärt, mal sehen, ob ein andrer mehr gibt, egal, danach wurde wieder aufgeforstet, als wäre nichts geschehn. Sogar die teuren Konten durften dableiben, aber auch nur die, wohin sollten die auch gehn, die Kontoführung wurde abgeführt, die Besitzer wurden es auch. Das Kapital fährt ins Ausland, spricht seine Sprache, und dort, wo man auch seine spricht, bleibt es dann liegen. Die Sonne scheint nicht in Tresore, die Sonne kommt aus den Tresoren und bestrahlt uns, wenn wir sie öffnen, die Büchsen der Pandora. Man wird uns erwischen, das ist auch schon der ganze Inhalt.

Sie sind so arm an Leben, da ist ja keine Reise verzeichnet im Buch Ihres Lebens, welches hier vor uns liegt, Sie sind arm an Leben, wir machen Sie noch ärmer! Vielleicht könnten wir Sie sogar einsperren, wenn wir noch die fehlenden 200.000 finden, die Sie uns hinterzogen, zusätzlich zu den Millionen, die Sie Ihrem heimatlichen Staat auch nicht zugeführt haben. Wären es Milliarden gewesen, wir hätten Sie nie gefunden. Niemand hätte Sie gefunden. So aber. Wir haben auch den losen Vogel Finck nicht gefunden, der sein Geld ohne rechtes Maß fürs Rechte ausgegeben hat, die Linke hat nicht gewußt, was die Rechte getan hat, so wie schon sein Opa von hier aus das Rechte getan und was Rechtes finanziert hat, was Anständiges, zu Recht, er war im Recht, wir sind es nicht, im Recht, wir können einen Fink nicht von Amsel und Drossel unterscheiden, das kann nur ein Star, den Blumen erfreun im Schatten unserer Wälder, und der Fink singt sein Lied, wie er es von seinem Opa gelernt hat. Ich habe von meinem Opa nur das Klagen und Beklagen gelernt. Den Grund dafür durfte ich mir immer selber aussuchen. Wie? Nein, Sie kriegen nichts, wer ein Nichts ist, kriegt nichts. Sie aber, Sie haben sich beschieden mit dem, was Sie sich auch nicht genommen haben. Sie haben nichts, kein Verdienst, bescheiden zu sein! Wir wenden das Gesetz in seiner ganzen Härte an. Die ganze Härte trifft nicht den Fink, der inzwischen ohnedies zu seinem Schöpfer heimgekehrt ist, der trifft einen Geist, der auch endlich heimgekommen, seinen Opa, und alle, die im Recht sind, weil sie die Rechte selbst sind. Wir können es nicht anwenden, das Recht, es ist ja nicht unsres, wir können es nicht anwenden in – hier folgt eine kleine Auswahl, worauf warten wir?, nein, sie folgt mir nicht – das Recht kann man nicht anwenden, wir wissen ja nicht, auf wen, aber nicht anwenden können wir es in Somalia, Vatikan, Brunei, Bermuda, Katar, Westsahara, Kuwait, Oman, Monaco, Pitcairn, Norfolk Island, Cayman Islands, Britische Jungfern-Inseln, Vanuatu, Wallis und Futura, nein, Futuna, St. Bartholemy, Turks and Caicos, St. Kitts and Nevis, Bahamas, ach, das ist das, wo die lieben Schweinchen über die Wasserrutsche toben wie die Tropenstürme!, da freuen sich die Leute, wir jedoch haben dort unser Recht verloren und bis heute nicht wiedergefunden. Diese Aufzählung ist nicht gebührenpflichtig, kann Ihnen aber weiterhelfen. Einem nackten Mann können wir nicht in die Taschen greifen, Ihnen aber schon.

Warten Sie nur, bis jemand in die Taschen vom Finken hineingeschaut hat! Sie werden staunen. Die Einkommensteuer hat mehr Kriminelle geschaffen als jedes Gesetz! Gotcha! Wir führen Sie in handlichen, klingenden Schellen ab, an dieser Summe, die für Ihre Verhaftung noch fehlt und für Ihre und für Ihre dort auch, soll es nicht scheitern. Der Fink macht in sein gemachtes Nest, und dann verkauft er seine Scheiße auch noch, er nimmt es vom Lebendigen, er nimmt die Zinsen, und dann gibt er es der rechten Sache. Das Geld feiert jetzt seine Heimkunft, als wäre es ewig weg gewesen. Sie aber sind hier gestellt und pflichtig. Da hätten Sie schon ins steuerfreundliche Ausland ziehen müssen, genau, dorthin, wo Sie jetzt nicht sind. Statt dessen sind Sie mitsamt Ihrer Blödigkeit in unser steuerunfreundliches Inland gezogen, es hat Sie hierher gezogen, jetzt ziehen dafür wir an Ihnen, da sind Sie dann platt, was?! Es gilt das Wohnortprinzip. Und dagegen haben Sie verstoßen. Wohnort: falsch gewählt. Eine Ehe schließt man für immer, das Geld aber sollte man nicht für immer einschließen, es muß ja arbeiten gehen.

Da erwischen wir Sie lieber vorher

Was man alles mit diesem Land anfangen könnte! Was man erst anfangen könnte, wenn man auswanderte und einem das ganze Geld erhalten bliebe, mit dem wir unsere Familien erhalten könnten. Überstürzen Sie nichts, stürzen Sie nicht, lassen Sie prüfen, und dann handeln Sie, bevor im ganzen europäischen Reich, nur nicht für die Reichen natürlich, eine Fluchtsteuer eingeführt werden wird, wenn die Auswanderung von echten Steuerzahlern und der Transfer von Kapital aus der europäischen Steuerwüste weiterhin so zunimmt, das darf nicht sein, neinnein, da erwischen wir Sie lieber vorher, bevor Sie Ihren Paß aktivieren und Ihr Ticket bestellen. Ihr Fluchtgepäck sollte der Erde leicht sein, und der fremden Erde, die Sie noch nicht kennt, ganz besonders! Nein, um die toten Ratten brauchen Sie sich nicht zu kümmern, die verbrennen wir dann. Blut spritzt den Tieren aus den Nasenlöchern, sie drehen sich um sich selbst, dann legen sie sich nieder. Dort liegen gleich acht im Rinnstein, in einer glänzenden Pfütze. Das Licht spiegelt sich darin. Licht bedeutet Leben, vor allem im Auge, dieses aber nicht. Die eine Ratte schaut mich noch einmal genau an, bevor sie stirbt. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Wir hätten sie nicht angeschaut. Wir meiden Blicke.

Elfriede Jelinek

192 S., geb., € 24,70 (Rowohlt), erscheint am

15. November

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.11.2022)