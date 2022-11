Dänemark und sein verhindertes WM-Trikot

WM in Katar

Die Fifa verbietet einen Slogan für Menschenrechte auf den Trainingsleiberln von Christian Eriksen und Co.

Kopenhagen. Die dänische Fußball-Nationalmannschaft wollte während ihrer Trainingseinheiten bei der Fußball-WM in Katar (ab 20. November) Trikots mit der Aufschrift „Menschenrechte für alle“ tragen – als klare Botschaft in Richtung des WM-Gastgebers, der wegen seines Umgangs mit Gastarbeitern und sexuellen Minderheiten in der Kritik steht. Doch die Antwort des Fußball-Weltverbandes Fifa auf die entsprechende Anfrage sei negativ ausgefallen, erklärte nun Jakob Jensen, der Chef des dänischen Fußballverbandes. „Wir bedauern das.“

Dänemarks Verband hatte sich gegen die Ausrichtung der WM in Katar ausgesprochen – und „kritische Botschaften“ auf den Trainingstrikots angekündigt. Die Fifa aber verbietet alle politischen Botschaften, auch wenn die Dänen bestreiten, dass der gewählte Slogan eine solche sei. „Wir sind der Meinung, dass es sich dabei um eine universelle Botschaft handelt“, meinte Verbandschef Jensen. Um Sanktionen zu vermeiden, werde man sich an die Fifa-Entscheidung halten.

Das dänische Team um Starspieler Christian Eriksen gilt als Geheimfavorit. Schon im Oktober hatte Dänemark bei der Präsentation der WM-Trikots für Aufsehen gesorgt. Neben Dressen im traditionellen Rot-Weiß wurde auch ein schwarzes Trikot gezeigt, auf dem die Logos des Ausrüsters und des Verbands kaum zu erkennen sind. „Wir wollen nicht sichtbar sein bei einem Turnier, das tausende Menschen das Leben gekostet hat“, hatte Ausrüster Hummel erklärt.



