Cherson feiert seine Befreiung

Kiews Soldaten erreichten am Freitag die südukrainische Stadt. Moskaus Truppen waren zuvor vom Westufer des Dnipro abgezogen.

Wien/Cherson. Noch bevor die ukrainischen Truppen Cherson erreichten, wehten wieder ukrainische Nationalfahnen auf dem zentralen Freiheitsplatz. Auch auf dem nahen Gebäude der Regionalverwaltung hissten die Bewohner am Freitag das gelb-blaue Banner. Beflaggte Autos fuhren hupend durch die Stadt. Dutzende Bürger versammelten sich im Zentrum und sangen die Nationalhymne.

In den Videoclips, die in sozialen Medien veröffentlicht wurden, sind Freude, Erleichterung und Stolz der Bewohner spürbar. Am Nachmittag trafen die ersten Soldaten im Stadtzentrum ein. Sie wurden umringt und als Befreier gefeiert. Jeder wollte ein Foto mit ihnen machen. „Ruhm den ukrainischen Streitkräften“, riefen die Menschen. Sie hatten mehr als acht Monate lang auf diesen Tag gewartet. Das Verteidigungsministerium in Kiew bestätigte die Einnahme Chersons in einer kurzen Mitteilung. Es rief verbliebene russische Soldaten auf, sich zu ergeben.