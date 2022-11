Ukrainische Armee nimmt Cherson ein

Kiews Soldaten erreichten am Freitag zügig das südukrainische Cherson. Moskaus Truppen waren zuvor vom Westufer des Dnipro abgezogen.

Wien/Cherson. Noch bevor die ukrainischen Truppen Cherson erreichten, wehten wieder ukrainische Nationalfahnen auf dem zentralen Freiheitsplatz. Auch auf dem dahinterliegenden Gebäude der Regionalverwaltung, die letzten Monate in russischer Hand, wurde das gelb-blaue Banner gehisst. Beflaggte Autos fuhren hupend durch die Stadt. Stadtbewohner sangen die Nationalhymne und riefen „Ruhm der Ukraine“. Alles wartete auf die Ankunft der ukrainischen Armee.

In den Videoaufnahmen, die in Sozialen Medien veröffentlicht wurden, sind Freude, Erleichterung und Stolz spürbar. Die südukrainische Stadt, seit Tagen so gut wie abgeschnitten von der Außenwelt, befand sich für ein paar Stunden in einem Machtvakuum. Am späten Nachmittag gab es erste unbestätigte Berichte, wonach ukrainische Soldaten in den Außenbezirken und später auch im Stadtzentrum eingetroffen waren.