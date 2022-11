„Operation lange Bank“ in der Wettbewerbsbehörde

ÖVP und Grüne sind uneinig, wer Chef der BWB werden soll – also wird nun weiterhin abgewartet.

Wien. Die an sich unspektakuläre Frage, wer künftig die Bundeswettbewerbsbehörde leiten soll, hat spätestens diese Woche äußerst ungewöhnliche Züge angenommen: Nachdem die Grünen im Sommer ein Gutachten vorgelegt haben, laut dem der von der Nominierungskommission erstgereihte Michael Sachs – er gilt als ÖVP-nah, hat einst im Kabinett Wolfgang Schüssels gearbeitet – den Anforderungen mangels „Berufserfahrung auf dem Gebiet des Wettbewerbsrechts“ nicht entspreche, hat Wirtschaftsminister Martin Kocher diese Woche ein Retourgutachten vorgelegt: Dieses wiederum besagt, dass Sachs sehr wohl geeignet sei. Jetzt soll die Causa laut Wirtschaftsressort an der Koalitionsspitze entschieden werden. Die SPÖ beklagt sich derweil über „Postenschacher“, weil der rote Wirtschaftssprecher, Christoph Matznetter, davon ausgeht, dass die ÖVP „trotz ursprünglicher Ablehnung der Grünen nun ihren Wunschkandidaten bekommt“, und zwar „im Gegenzug für den Vorstandsposten in der Finanzmarktaufsicht“, wie Matznetter vermutet.

Koalitionskreisen zufolge ist davon keine Rede – und auch die Sachs-Bestellung scheint keineswegs in näherer Zukunft über die Bühne zu gehen. Da die Grünen – wie übrigens auch die SPÖ– mit der interimistischen Leitung der zweitgereihten Natalie Harsdorf-Borsch hochzufrieden seien und jene verlängern wollen, wolle man sich mit dem notwendigen Ministerratsbeschluss nämlich noch lang Zeit lassen, erklären Insider. (kk)

