FTX-Pleite: Der tiefe Fall des Krypto-Robin-Hood

An einem Tag verlor der FTX-Gründer sein Milliardenvermögen. Dabei wollte er doch nur die Welt retten.

Wien. Sam Bankman-Fried – in der Krypto-Szene besser bekannt als SBF– verstand sich als Weltverbesserer. Mit seiner Kryptobörse FTX wollte er die Finanzwelt demokratisieren, betonte er immer wieder. Irgendwie kaufte man ihm seine Geschichte ab. Auch Investoren. „FTX soll ein Ort sein, an dem man mit seinen Dollar alles machen kann, was man will. Man kann Bitcoins kaufen. Man kann Geld in allen möglichen Währungen an seine Freunde schicken. Man kann eine Banane kaufen“, sagte SBF im Juli des Vorjahrs vor Investoren. Sie waren begeistert. Die Finanzierungsrunde brachte der Kryptobörse eine Milliarde Dollar ein. Heute, gut ein Jahr später, steht das Unternehmen am Abgrund. Und mit ihm sein Gründer.