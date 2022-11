Eine Expat in Katar: Viel Licht und Schatten in 1001 Nacht

Noch nie erschienen zu einer WM so viele Bücher, die nichts mit Fußball zu tun haben. Frida Benedikt erinnert sich an ihre Zeit als Expat in Katar: Amüsant, kritisch – und unter Pseudonym.

Die unglaubliche Hitze war das Erste, was Frida Benedikt in Katar registrierte. Zuerst dachte sie, die Turbinen des Flugzeugs seien noch angeschaltet, dann wurde ihr klar, dass sich so das „laue Lüfterl“ einer Julinacht in Katar anfühlte. Der nächste Tag legte nach: 47 Grad im Schatten.

Das Zweite war die örtliche Art, Auto zu fahren. Auf die Frage, wie sie sich als Autolenkerin in Doha am besten verhalten sollte, brüllte ihr (schwerhöriger) Fahrer Hassan vergnügt: „Get a big, big car, very high. Then you see crazy people before it's too late.“ In Hassans Siebensitzer hatte Frida kurz darauf einen Logenplatz, als ihnen ein Land Cruiser im Retourgang durch den Kreisverkehr entgegenraste. „Oh, der hat wohl seine Ausfahrt verpasst!“, schrie Hassan und hupte, ehe er den Rückwärtsfahrer mit gefühlten 80Stundenkilometern umkurvte. Auf die Idee, in einem Kreisverkehr eine zweite Runde zu drehen, kommen in Katar nur Zugezogene.