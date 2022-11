Die Macht des Balls

WM in Katar

Ein Sammelband liefert interessante Einsichten über die Rolle von Fußball im Nahen Osten und räumt mit zahlreichen Klischees auf.

An der WM in Katar gibt es jede Menge zu kritisieren. Daran lässt der lesenswerte Sammelband „Das rebellische Spiel: Die Macht des Fußballs im Nahen Osten und die Katar-WM“ keinen Zweifel. Das Buch zeigt aber auch ganz klar eines auf: wie unzutreffend der Vorwurf ist, der Fußball hätte in der Region keine Verankerung.

Das Gegenteil ist der Fall. Von Marokko bis zum Iran zieht das Spiel, auch wenn es nicht immer auf grünem Rasen ausgetragen wird, die Massen in den Bann. Oft begann der Fußball unter europäischer Kolonialherrschaft, entwickelte sich aber in vielen Ländern wie etwa Ägypten, Algerien oder Marokko zur Keimzelle des Nationalismus. Darauf reagierten die Herrschenden immer wieder mit der Gründung von Konkurrenzvereinen.