Oprah Winfrey: Was ist dir passiert?

Die Talkmasterin Oprah Winfrey hat in ihrer Karriere mehr als 50.000 Interviews geführt.

US-Talkmasterin Oprah Winfrey hat mit dem Kindertraumatologen Bruce Perry ein Buch darüber geschrieben, welche Erlebnisse uns prägen. Und wie Heilung möglich ist.

Die Kombination aus Prominenten und psychologischen Ratgebern ist so eine Sache. Denn weder Fans noch Anhänger noch die Tatsache, dass man es bis zum großen Erfolg auch nicht leicht gehabt hat, qualifizieren in der Regel dazu, anderen Menschen das Leben zu erklären. Auf der anderen Seite erreichen die Sachbücher hochdekorierter Wissenschaftler häufig nur ein sehr eingeschränktes Fachpublikum. Mit der Frage „Was ist dein Schmerz?“, haben US-Talkmasterin Oprah Winfrey und Psychiater Bruce Perry, der zu den führenden Kindertraumatologen der Vereinigten Staaten gehört, jetzt gemeinsam versucht, dieses Dilemma zu lösen. Und dabei ein Buch herausgebracht, das in den USA umgehend zur Nummer eins der Bestsellerlisten avanciert und nun auch auf Deutsch erschienen ist.

Eine Mischung aus interessanten Fragen und Erlebnissen der einen und den kompetenten, sowohl anspruchsvollen wie verständlichen Antworten des anderen. Denn beide bleiben bei dem, was sie können, und arbeiten bereits seit Jahrzehnten miteinander.