Vier Verletzte nach Schusswaffenangriff nahe College in Montréal

Der Schütze wird weiterhin gesucht. Ein 19-Jähriger wurde nach Drohungen in weiterer Schule festgenommen.

Bei einem Schusswaffenangriff in der Nähe einer weiterführenden Schule in der kanadischen Metropole Montréal sind vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin fielen am Freitagnachmittag mehrere Schüsse in einem Park gegenüber dem Collège Montmorency. Die vier Verletzten flüchteten sich demnach in die Schule und wurden später zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Während die Polizei eine Großfahndung nach dem Schützen einleitete, blieb die Schule mit ihren rund 10.000 Studenten und Lehrern bis zum Abend abgeriegelt.

In einem rund 40 Kilometer südlich von Montréal gelegenen College hatte die Polizei zuvor einen mit einer kugelsicheren Weste bekleideten 19-Jährigen nach verbalen Drohungen festgenommen. Laut den örtlichen Medien mussten sich Schüler und Lehrer der Schule Saint-Jean-sur-Richelieu über Stunden in den Klassen verbarrikadieren, während Polizisten nach dem 19-Jährigen suchten. Auch in dem Fall waren die Hintergründe zunächst unklar.

(APA/DPA)