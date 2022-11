"Darf ich Emotion zeigen?": Chorherr im Schmiergeld-Prozess

Live

Flächenwidmung gegen Spende lastet die WKStA dem grünen Ex-Gemeinderat Christoph Chorherr und neun prominenten Unternehmern an. Sie alle bestreiten die Vorwürfe. Die „Presse“ berichtet live aus dem Gericht.

Wer in Wien eine Flächenwidmung wollte, musste an den, vom damaligen Gemeinderat Christoph Chorherr (Grüne) gegründeten, Verein „S2Arch“ bzw. das afrikanische Schulprojekt „Ithuba“ spenden. So erzählt es die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). „So einfach ist das Leben nicht“, kontern die Verteidiger von Chorherr und neun weiteren Angeklagten, darunter der Industrielle Michael Tojner, der Investmentbanker Wilhelm Hemetsberger, der Investor René Benko sowie die Immobilienentwickler Erwin Soravia und Günter Kerbler. Denn: Ja, es sei gespendet worden, mit Bauvorhaben wie dem umstrittenen Wiener „Heumarkt-Projekt“ (Tojner), den „Triiiple“-Wohntürmen (Soravia), Projekten in der Seestadt Aspern (Kerbler) oder am Hauptbahnhof (Benko) habe das aber nichts zu tun. Soll heißen: Es gilt die Unschuldsvermutung.

