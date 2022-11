Live ab 9 Uhr: Richter befragt Chorherr, Tojner, Benko und Co.

Flächenwidmung gegen Spende lastet die WKStA dem grünen Ex-Gemeinderat Christoph Chorherr und neun prominenten Unternehmern an. Sie alle bestreiten die Vorwürfe. Die „Presse“ berichtet live aus dem Gericht.

Wer in Wien eine Flächenwidmung wollte, musste an den, vom damaligen Gemeinderat Christoph Chorherr (Grüne) gegründeten, Verein „S2Arch“ bzw. das afrikanische Schulprojekt „Ithuba“ spenden. So erzählte es Oberstaatsanwalt Roman Reich beim Prozessauftakt im Wiener Straflandesgericht und warf dem früheren Planungssprecher Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit vor. „So einfach ist das Leben nicht“, konterte Chorherrs Verteidiger Richard Soyer. Ja, sein Mandant hätte sich 2011 (damals kamen die Grünen in die Wiener Stadtregierung) und nicht erst 2018 als Vereinsobmann zurückziehen sollen. Ja, sein Mandant sei mit prominenten Bauherren „per Du“. Aber: Dessen ungeachtet habe er stets nur „die städtebaulichen Interessen der Stadt“ vertreten.

Auch die neun weiteren Angeklagten, darunter der Industrielle Michael Tojner, der Investmentbanker Wilhelm Hemetsberger, der Investor René Benko sowie die Immobilienentwickler Erwin Soravia und Günter Kerbler beantragen einen Freispruch. Ihnen wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Bestimmung zum Amtsmissbrauch und Bestechung in diversen Beteiligungsformen angelastet. Der Grund: Sie alle hatten ihre Finger bzw. Firmen bei Bauvorhaben in Wien im Spiel, etwa dem umstrittenen „Heumarkt-Projekt“ (Tojner), den „Triiiple“-Wohntürmen (Soravia), Projekten in der Seestadt Aspern (Kerbler) oder am Hauptbahnhof (Benko). Und: Alle haben an „S2Arch“ respektive „Ithuba“ gespendet.

Anschuldigungen, die bei den Verteidigern Entrüstung hervorriefen. „Entscheiden Sie, ob der homo oeconomicus nicht mehr Gutes tun darf“, appellierte Norbert Wess, Verteidiger von Soravia, an die zwölf Schöffinnen und Schöffen. Ähnlich Stefan Prochaska, der Benko vertritt: „Ich bin 30 Jahre im Geschäft und so etwas habe ich noch nie gelesen“, verwies er darauf, dass die WKStA den Investor nie einvernommen habe. Und hielt fest: „Man kann Herrn Benko vieles unterstellen, aber nicht, dass er nicht intelligent ist.“ Sollte heißen: „Wieso sollte ein vernunftbegabter Mensch etwas spenden für ein Projekt, dessen Rahmenbedingungen längst vorbestimmt waren?“

Die Ausgangslage: Es gilt die Unschuldsvermutung. Die Prognose: Ab heute, Montag, werden die Beschuldigten selbst zu Wort kommen. Die „Presse“ berichtet live: