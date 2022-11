Aktivisten besetzen leer stehendes Hotel in Innsbruck

Die Aktivisten protestierten gegen nicht genutzten Wohnraum in der Tiroler Landeshauptstadt und dass gleichzeitig Flüchtlinge in Zelten und Massenunterkünften leben müssten.

In Innsbruck haben am Samstag rund 30 Aktivisten vor einem geschlossenen Hotel im Stadtteil Pradl gegen zu viel leer stehenden Wohnraum in der Landeshauptstadt demonstriert und das Hotel teilweise besetzt. Darüber hinaus bekundeten sie ihren Unmut, dass Asylwerber und Flüchtlinge zeitgleich in "Massenunterkünften und Zelten" leben müssten. "Zimmer statt Zelte" war etwa auf einem, am Gebäude angebrachten, Transparent zu lesen.

Der überwiegende Teil der Aktivisten befand sich vor dem Hotel, nur wenige im Inneren, sagte ein Polizeisprecher. Letztere skandierten teils mit einem Megafon ihre Forderungen. Die Aktion verlaufe vorerst friedlich, es sei zu keinen Beanstandungen gekommen. Der Besitzer habe zudem angegeben, dass die im Hotel befindlichen Personen dort auch vorerst bleiben könnten, so der Sprecher. Es gelte dessen "Hausrecht", somit sei - sollte es zu keinen gewalttätigen Vorfällen kommen - auch zunächst kein Einschreiten der Exekutive vorgesehen.

Unter dem Titel "Pradl für alle" wurde etwa auch Slogans wie "Miethaie enteignen" affichiert. "2020 wurde das Hotel von einem Bauträger gekauft, der dafür bekannt ist, Luxuswohnungen zu bauen. Anstatt sozialen Wohnraum zu schaffen, hat die Stadt damals einer Umwidmung zugestimmt. Mal wieder ist Profit wichtiger als Menschen", begründeten die Aktivistinnen und Aktivisten die Aktion.

(APA)