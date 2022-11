Florence Kasumba: „Nicht in Schublade stecken“

In „Black Panther: Wakanda Forever“ spielt Florence Kasumba die Kriegerin Ayo. Die deutsche Schauspielerin spricht darüber, wie es nach dem Tod von Chadwick Boseman war, einen „Black Panther“-Film zu drehen, und warum sie sich nicht als Feministin bezeichnet.

Florence Kasumba ist „Tatort“-Kommissarin und spielt in großen Hollywoodfilmen mit: Schon im ersten „Black Panther“-Film verkörperte die in Uganda geborene deutsche Schauspielerin die Kriegerin Ayo. Die Fortsetzung des Marvel-Sensationserfolgs musste ohne Hauptdarsteller Chadwick Boseman auskommen, der 2020 an Krebs starb. Seit vergangener Woche ist „Black Panther: Wakanda Forever“ nun im Kino.

Frauen dominieren „Black Panther: Wakanda Forever“. Aber ich habe mich dabei erwischt, dass ich am Anfang des Films darauf gewartet habe, dass der Held auftaucht.

Florence Kasumba: (lacht) Es war ja nicht so geplant. Als 2018/19 gesagt wurde, dass der zweite Teil herauskommt, hat man sich gefreut, über drei Oscars und darauf, dass man irgendwann seine Kollegen wiedertrifft und ein Sequel dreht. Es kam komplett anders, wie es halt immer im Leben so läuft. Es war natürlich eine harte Schule, aber auch irgendwie eine natürliche Schule.

Wie war es, ohne Chadwick Boseman einen „Black Panther“-Film zu machen?