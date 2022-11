Von Schweigen, Wut und Hilflosigkeit

Von einem vielsagenden Gespräch vor einem Bücherregal in Moskau.

Seit Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Krieg gegen die Ukraine befohlen hat, wie er auch befohlen hat, ihn als „militärische Spezialoperation“ zu bezeichnen, reden die Menschen im Land über alles Mögliche. Nur nicht über den Krieg. Und auch nicht über die Spezialoperation. Sie umgehen das Thema, als sei es eine Mine. Manche, weil sie sich nicht damit beschäftigen wollen, was in ihrem Namen in ihrem Nachbarland passiert, andere, weil ihnen das Leid dort so viel Leid hier bereitet.

Journalisten führt dieses Schweigen indes zu einer besonderen Redseligkeit – über sich selbst. Was man so macht im Land, wie lang, warum. Was man mag und nicht mag und schätzt und nervig findet. Die Menschen fassen dann langsam Vertrauen. Wenn es gut läuft. Wenn es schlecht läuft, beschimpfen sie einen. Seit dem 24. Februar läuft es oft nicht besonders gut. Sie lassen einen einfach stehen.

Eines Tages aber stehe ich in einem Buchladen, wo ich nur nachschauen wollte, ob wirklich Bücher von Schriftstellern aus den Regalen verschwinden, die sich gegen den Krieg ausgesprochen haben. Ich gehe durch die Gänge und bleibe später am Regal mit Hebräisch-Lehrbüchern stehen. Ich hatte die Sprache gelernt – bis zum Beginn des Krieges. Dann ging es einfach nicht mehr. Nun zieht's mich zu dem kleinen Regal. Eine Frau steht neben mir. Wir haben kaum Platz zu zweit. Sie sieht mich an und fragt leise: „Wollen Sie auch weg?“ Viele im Land besinnen sich derzeit ihrer jüdischen Herkunft und ziehen nach Israel. Ich will nicht weg, aber die Frau. Erst flüsternd, dann lauter erzählt sie von ihren Plänen, ihren Ängsten, von ihrer Wut und Hilflosigkeit. Sie ist die Redselige. Diesmal schweige ich.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.11.2022)