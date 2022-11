Der Wettlauf um seltene Tiere

Kaum ist eine neue Tierart entdeckt, können Sammler diese auch schon illegal erwerben. Weltweit boomt der verbotene Handel mit Wildtieren – und bedroht das Überleben vieler Arten. ✒

In einen Socken gestopft kam der kleine Bindenwaran in Wien an. Das Tier war vermutlich erst wenige Tage zuvor geschlüpft. Im selben Koffer befanden sich unter und in Kleidungsstücken versteckt noch weitere Waran-Babys, Geckos, Agamen, Samara-Kobras, diverse Nattern und Vipern. Beamten am Flughafen Wien-Schwechat war der Inhalt eines Gepäckstückes bei der Röntgenkontrolle verdächtig vorgekommen.

Der Passagier – ein Österreicher, der auf den Philippinen lebte und von Manila über Doha nach Wien geflogen war – gab den Zöllnern gegenüber zu, fast 90 Reptilien und Giftschlangen in diesem verdächtigen Koffer zu haben. Experten vom Tiergarten Schönbrunn fanden 43 Giftschlangen und 45 Reptilien, 20 der aufgegriffenen Tiere standen unter Artenschutz. Das Reiseziel des Mannes: Deutschland. In Hamm (Nordrhein-Westfalen) fand wenige Tage später Europas größte Tierbörse statt, dort wollte er die Sammlerstücke verkaufen. Viele der Exoten waren jedoch in einem erbärmlichen Zustand, etliche auf der langen Reise verendet.

Dieser Fall, der im September 2019 in Österreich für Aufsehen gesorgt hatte, hat alle Zutaten, die den illegalen Handel mit exotischen Tieren kennzeichnen: In Asien, Lateinamerika oder Afrika werden Tiere in der Natur eingesammelt, illegal nach Europa eingeführt und mit höchsten Gewinnen an Kunden in Europa oder Nordamerika verkauft. Dass Arten geschützt sind, ist keine Abschreckung, sondern eher Anreiz. Händler erhalten den maximalen Gewinn – je seltener eine Art, desto teurer. Und Kunden bekommen einzigartige Sammelobjekte.

Der illegale Artenhandel ist zu einem milliardenschweren Geschäft geworden, in dem kriminelle Banden operieren. Das in Wien ansässige UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) arbeitet schon seit Längerem daran, Wildtierkriminalität auf eine Stufe mit Menschen-, Drogen- und Waffenhandel zu stellen. Der illegale Handel hat ein so großes Ausmaß angenommen, dass er eine Bedrohung für das Überleben vieler Arten darstellt.

Zehn bis zwanzig Milliarden US-Dollar werden nach Schätzung von Interpol jährlich mit dem Verkauf von Elfenbein, Nashorn-Hörnern, Tigerkrallen und eben auch exotischen Haustieren umgesetzt. Die Dunkelziffer ist hoch. Die Geschäfte werden in Online-Tierbörsen oder geschlossenen Facebook-Gruppen gemacht, aber auch bei großen Tiermessen wie der Terraristika im besagten deutschen Hamm.

„Ein Händler mit einem offiziellen Verkaufsstand auf der großen Börse in Hamm hat zwei Wochen vor Beginn ein Inserat auf einer Onlineplattform aufgegeben und bestimmte Frösche und Echsen angeboten“, erzählt Sandra Altherr von der Organisation Pro Wildlife in München, die sich weltweit für den Schutz von Wildtieren und deren Lebensräumen einsetzt. „Die Bestellungen sind eingegangen, sein Geschäftspartner ist nach Costa Rica gefahren und hat dort die Tiere beschafft.“ Eine Woche später wären diese auf der Terraristika verkauft worden. In Costa Rica ist der Mann aber aufgeflogen, er konnte die bereits eingesammelten Tiere nicht außer Landes bringen. „Wenn diese Arten in Mexiko, Sri Lanka oder Costa Rica geklaut werden, können sie hier in Europa offen verkauft werden, ohne juristisches Risiko“, erklärt die Biologin im Gespräch mit der „Presse am Sonntag“. In der Europäischen Union ist das erlaubt. Diese Gesetzeslücke kennen Händler und Kunden – und nutzen sie aus.

Florieren kann dieses Geschäft eben nur, weil in EU-Ländern der Artenhandel unreguliert ist und Händler entweder völlig ungeschoren davonkommen oder ihnen minimale Strafen drohen.



US-Gesetz als Vorbild. Wie ist das möglich? Auch wenn die Ausfuhr von Wildtieren in den jeweiligen Herkunftsländern verboten ist und diese illegal außer Landes gebracht werden, können sie legal in die EU eingeführt werden. Diese Gesetzeslücke will die EU nun schließen: Erst vor wenigen Tagen hat die Kommission einen „Aktionsplan zur Bekämpfung des illegalen Artenhandels“ vorgelegt, den die Biologin Altherr als „Meilenstein“ bezeichnet. Wird dieser Plan umgesetzt, kann der Import, Besitz, Kauf und Verkauf von in ihren Herkunftsländern illegal geplünderten Tieren auch in der EU verboten werden.

Als Erfolgsmodell führen Experten den sogenannten Lacey Act in den USA an, der schon seit mehr als 100 Jahren das Geschäft mit geplünderter Fauna und Flora regelt. Aber: Für skrupellose US-Händler und Kunden gibt es Schlupflöcher – nämlich in Europa, das als Drehscheibe für den Exoten-Handel fungiert. „Die EU ist die Waschmaschine“, sagt Altherr, die etliche Studien zu diesem Thema durchgeführt hat. Kriminelle US-Händler gehen Umwege, kaufen in Europa ein, mit gefälschten Papieren wird den Behörden vorgegaukelt, dass diese Tiere aus einer Nachzucht stammen. So werden geplünderte Wildtiere in den legalen Handel eingeschleust.

Diesen Montag beginnen in Panama die Beratungen der 184 Vertragsstaaten des Washingtoner Artenschutzübereinkommens CITES. Auch Dr. Sandra Altherr wird an der Konferenz teilnehmen und Vorschläge einbringen. Es geht darum, immer neue Arten auf die Listen der gefährdeten Tiere aufzunehmen. Doch die Delegierten, die einander nur alle drei Jahre treffen, kommen damit kaum nach.

Kaum wird eine bisher unbekannte Art entdeckt, sei es eine Spinne, Schlange oder ein Frosch, wird das Tier auch schon in Onlinebörsen angeboten. „Der Run auf etwas Seltenes, das noch nicht jeder hat, ist ungebrochen“, sagt Biologin Altherr. Und laufend ändern sich die Trends unter den Exoten-Sammlern. Derzeit sind Reptilien gefragt (Altherr: „Die lassen sich leicht schmuggeln, weil sie zäh sind und keine Geräusche machen.“). Auch Glasfrösche aus Costa Rica (oben grün, der Bauch durchsichtig, sodass die Organe zu sehen sind) sind begehrt – 158 Arten sollen kommende Woche in das Artenschutzabkommen aufgenommen werden. Im Kommen, so Altherr seien Käfer, Skorpione und auch Spinnen in allen Farben des Spektrums. ⫻

Fakten Washingtoner Artenschutzabkommen. Das Abkommen, kurz CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) wurde erstmals 1973 unterzeichnet. Es regelt den Handel mit gefährdeten Arten. Ziel ist, freilebende Tiere und Pflanzen zu schützen. Österreich ist seit 1982 dabei. Die Teilnehmer treffen sich ab Montag in Panama. Der Handel mit 38.000 Arten wurde bereits verboten oder streng reguliert. Der Schutz reicht aber nicht. Es gibt Tausende in ihren Herkunftsländern geschützte Arten, die nicht in den CITES-Listen enthalten sind.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.11.2022)