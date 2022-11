Wie viel Katar steckt in Österreich?

Der mehr als 440 Milliarden Dollar schwere Staatsfonds des Emirats investiert in Europa und auch in Österreich. Wird die wirtschaftliche Beziehung künftig ausgebaut? ✒

Deutsche Bank, Siemens, Hapag-Lloyd und Volkswagen. Die Liste an deutschen Konzernen, an welchen sich Katar auf unterschiedliche Arten bereits beteiligt hat, ist lang.

So hält etwa die Qatar Holding Germany GmbH mehr als zwölf Prozent an dem Logistikunternehmen Hapag-Lloyd und rund 17 Prozent an der Volkswagen AG. Zuletzt sicherte sich der Staatsfonds des Emirats beim Börsengang der Porsche AG Ende September knapp 23 Millionen Aktien des Sportwagenbauers. Üblicherweise erfolgt die Investition durch die staatliche Investmentgesellschaft Qatar Investment Authority (QIA). Das ist einer der größten Staatsfonds weltweit, gegründet wurde er im Jahr 2005 und verwaltet ein Vermögensvolumen in Höhe von rund 445 Milliarden Dollar. Kontrolliert werden die Geschäfte von den katarischen Machthabern. Katar verspricht sich also einiges an der wirtschaftlichen Beteiligung in Europa. Aber gibt es diese Vorgehensweise auch in Österreich?



Zurückhaltung in Österreich. Die Verbindungen nach Österreich sind bislang nicht sehr ausgeprägt. Insidern zufolge gab es in der Vergangenheit aber schon mehrfach den Versuch, in Österreich Fuß zu fassen. So wurden etwa Beteiligungen vonseiten des Staates Katar an österreichische Hotelketten ausgelotet – Ziel war vor allem, das bei arabischen Touristen beliebte Land Salzburg. Gelungen scheint dies bislang jedoch noch nicht zu sein.

Jemand, der die katarische Seele aus gemeinsamen sportlichen Projekten gut kennt, ist Hannes Empl. Der Fifa-lizenzierte Match Agent gründete die Agentur SLFC Soccer in Leogang und betreute während der vergangenen vier Monate die katarische Nationalmannschaft. 70 Personen umfasste der Tross, neben der sportlichen Vorbereitung wurden auch Ausflüge nach Salzburg, Innsbruck und München veranstaltet. Finanziell hat sich dieser Aufenthalt für Empl durchaus gelohnt, rund 250 Euro pro Tag und Person wurden veranschlagt. Die breite Öffentlichkeit hat davon wenig mitbekommen, das Training und die Spiele verliefen teilweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit und unter dem medialen Radar.



Der Verband bestimmt. Das passierte auf Wunsch des katarischen Verbandes, erklärte Empl im Gespräch mit der „Presse am Sonntag“. Üblicherweise wirbt die Agentur selbst auch auf sämtlichen Social-Media-Kanälen mit ihren Klienten, in diesem Falle war das jedoch unerwünscht. Nicht zum ersten Mal, sagt Empl. Auch von der iranischen Nationalmannschaft kennt die Agentur diese Vorgehensweise.

Die Fußballspiele, die in unterschiedlichen Stadien ausgetragen wurden, landeten auch in Wien, Austria Wien stellte ihre Spielstätte zur Verfügung. Kooperation mit Katar bestehe aber keine, so ein Sprecher des Vereins. Nicht in allen angefragten Stadien durften die Spiele schlussendlich stattfinden – teilweise war bei Vereinen die Sorge vor dem Unmut der organisierten Fanszene zu groß.



Palais Clam-Gallas. Ebenfalls in Wien, in der Währinger Straße am Alsergrund, befindet sich das Palais Clam-Gallas. Kolportierte 30 Millionen Euro bezahlte das Emirat Katar im Jahr 2016 an Frankreich für das Grundstück und das sich darauf befindende Gebäude. Die katarische Botschaft werde dort einziehen, wurde damals verlautbart, ein Architekturbüro beauftragt und die Bezirksvorsteherin Saya Ahmad (SPÖ) zumindest für einige Gespräche ins Boot geholt.

Seither ist aber nicht mehr viel passiert, berichtet Ahmad im Gespräch mit der „Presse am Sonntag“, die ihren Unmut über das verwahrloste Grundstück zeigt. Sie wünsche sich vielmehr, dass zumindest die großzügige Grünfläche für die Bewohnerinnen und Bewohner der Umgebung freigegeben werde – ähnlich, wie es auch beim nahen Palais Liechtenstein gehandhabt wird.

Mehrmals habe sie versucht, Kontakt mit der Botschaft des Emirats in Wien aufzunehmen, jegliche Versuche wurden ignoriert. Ursprünglich wurde das Palais vom französischen Kulturinstitut betrieben und die Grünflächen regelmäßig für Veranstaltungen der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Vertreter der katarischen Botschaft in Wien wollten sich auch gegenüber der „Presse am Sonnntag“ nicht zu den Plänen rund um das Palais Clam-Gallas äußern. Jedoch gab es zuletzt 2021 Bewegung in der Sache: Das Bundesdenkmalamt genehmigte Veränderungen am denkmalgeschützten Gebäude. ⫻

