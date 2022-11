Im Windschatten an die Spitze

Drei Jahre nach dem Ibiza-Crash kämpft die FPÖwieder um Platz eins in den Umfragen, unbehelligt von eigenen Affären und anderen Parteien. Die Gründe einer Wiederkehr.

✒

Es bedarf gar keiner ausführlichen Genese, keiner Fotos von Geldbündeln in Sporttaschen, keiner Spesenabrechnungen von Parteichefs, Nennung von Parteiabspaltungen oder dergleichen mehr, um zu beschreiben, wie es noch vor nicht allzu langer Zeit um die FPÖ gestanden ist. Da genügt ein Blick auf wenige Zahlen: minus zehn Prozentpunkte bei der Nationalratswahl 2019, minus zehn im selben Jahr in Vorarlberg, detto in der Steiermark. Bei den Landtagswahlen im Burgenland stürzte die FPÖ 2020 im Sog des Ibiza-Skandals ebenso wie in Wien in die Einstelligkeit ab, in der Hauptstadt verlor man gar historische 24 Prozentpunkte. Das ist gerade einmal zwei Jahre her.