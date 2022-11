Die republikanische Zukunft beginnt in Florida

Keine Lust mehr auf Trump: Ron DeSantis hat die Führung der Republikaner hinter sich vereint. Wofür steht der neue Hoffnungsträger?

Tiffany Trump hatte ihren Hochzeitstermin ans Ende einer Woche gesetzt, die als Partymarathon für den Clan gedacht gewesen war. Die Tochter von Ex-Präsident Donald Trump hatte die Feierlichkeiten zwischen der Wahlnacht und dem 15. November platziert – dem Dienstag, an dem ihr Vater (76) seine mittlerweile dritte Kandidatur fürs Weiße Haus bekannt geben wollte.

Doch nach den Kongresswahlen am Dienstag ist in Mar-a-Lago niemandem so richtig nach Feiern zumute. Die Republikaner haben statt eines überwältigenden Siegs ein mageres Ergebnis eingefahren. Noch während Tiffany Trumps Rehearsal Dinner am Freitagabend kam das Ergebnis aus Arizona, einem der Wüstenstaaten, in denen die Grand Old Party auf einen neuen Senatssitz gehofft hatte. Doch Mark Kelly, Astronaut und Demokrat, schlug seinen Herausforderer, Blake Masters, seines Zeichens 36 Jahre alt, Protegé von Investor Peter Thiel und Ex-Mitarbeiter von Trump. Die Demokraten müssen nun nur noch eines der zwei noch unentschiedenen Senatsrennen – in Nevada und Georgia – gewinnen, und sie hätten die Mehrheit in der obersten Kongresskammer gehalten.