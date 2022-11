Ein Europa der ungleichen Chancen

AFP via Getty Images

Rural geprägte Regionen in Osteuropa (im Bild: Bulgarien) haben gegenüber wohlhabenden Regionen im Westen wirtschaftlich das Nachsehen.

Europas Wirtschaft vollzieht mit der Digitalisierung und der Ökologisierung eine doppelte Wende. Für Städte und Hightech-Regionen ist das eine Chance. Für andere zum Teil eine Last.

Europas Wirtschaft wird digitaler und sie wird klimafreundlicher. Die beiden Trends zeichnen sich bereits seit geraumer Zeit ab, doch haben sie in den vergangenen Jahren noch einmal einen massiven Schub erfahren. Die Digitalisierung aufgrund der Pandemie, Lockdowns etwa zwangen Unternehmen dazu, Prozesse von einem Tag auf den anderen zu digitalisieren. Die Ökologisierung hat durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine einen Schub erhalten, die EU-Länder versuchen, so rasch wie möglich von russischem Öl und Gas wegzukommen – und auch mit dem Ausbau erneuerbarer Energie unabhängiger zu werden.