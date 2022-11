Nicht genug Platz für all die guten Bäume

Wollt ihr uns pflanzen? Konzerne und Staaten geben viel Geld aus, um Klimasünden zu kompensieren. Doch Deals nach dem Motto „Bäume für Emissionen“ halten nicht, was sie versprechen.

Bäume pflanzen ist wieder in. Beim ATP-Tennisturnier in der Wiener Stadthalle spendierte der Sponsor für jedes geschlagene Ass zehn Bäume. Der Ölkonzern Shell lässt 26 Millionen Euro für Aufforstungsprojekte springen, um jene 120 Millionen Tonnen an CO 2 auszugleichen, die er jedes Jahr emittiert. Airlines lassen ihre Passagiere gegen einen kleinen Aufpreis die Umweltschäden, die ihre Flugreise verursacht, vergessen. Wenn man die eigenen Emissionen schon nicht verhindern kann oder will, kann man ja andere dafür bezahlen, es zu tun, so die Idee dahinter. Der Markt für CO 2 -Kompensationen boomt.