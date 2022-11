Es habe Unregelmäßigkeiten bei Zahlungsvorgängen gegeben. Laut Medien soll FTX von Hackern angegriffen worden sein. FTX gab zunächst keine Stellungnahme ab.

Die insolvente KryptobörseFTX befürchtet Schäden durch nicht genehmigte Transaktionen. Die Handelsplattform treibe die Sicherung aller digitalen Vermögenswerte voran, um nach der Beobachtung unautorisierter Transaktionen den Schaden zu begrenzen, teilte der US-Chefjurist von FTX, Ryne Miller, am Samstag auf Twitter mit. Es habe Unregelmäßigkeiten bei Zahlungsvorgängen gegeben. Laut Medien soll FTX von Hackern angegriffen worden sein. FTX gab zunächst keine Stellungnahme ab.

FTX hatte am Freitag in den USA Gläubigerschutz beantragt. Firmengründer Sam Bankman-Fried trat als Chef zurück. Der 30-Jährige erklärte aber, er wolle die Übergabe an den neuen Chef John J. Ray III. begleiten. FTX war in den vergangenen Tagen in Schieflage geraten, weil Kunden massenhaft Gelder abgezogen hatten. Die Notlage von FTX versetzte den Kryptowährungsmarkt in Turbulenzen. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise Bitcoin und die Nummer zwei Ethereum verloren in den vergangenen Tagen deutlich an Wert. In den USA wurden Forderungen nach einer strengeren Regulierung der Branche lauter.

Berichte über Hackerangriff

Die auf Cyberwährungen spezialisierte Nachrichtenwebsite CoinDesk berichtete von einem Hackerangriff auf die Kryptobörse. "FTX ist gehackt worden", habe ein Administrator des Unternehmens in einem nicht öffentlichen Support-Kanal auf dem Nachrichtendienst Telegram geschrieben. FTX habe seine Kunden aufgerufen, FTX-Apps zu löschen und die FTX-Internetseite zu meiden. Reuters konnte den Wahrheitsgehalt dieser Angaben zunächst nicht überprüfen.

Nach Angaben von Insidern soll bei FTX mindestens eine Milliarde Dollar an Kundengeldern verschwunden sein. Bankman-Fried habe heimlich zehn Milliarden Dollar an Kundengeldern von FTX zu seinem eigenen Handelsunternehmen Alameda Research transferiert, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Samstag Reuters. Ein Teil dieser Summe sei verschwunden. Die Insider, die bis vor Kurzem leitende Positionen bei FTX innehatten, schätzten, dass sich der fehlende Betrag auf ein bis zwei Milliarden Dollar belaufe. Die Finanzlücke sei aus Unterlagen hervorgegangen, die Bankman-Fried am vergangenen Sonntag anderen FTX-Managern zur Verfügung gestellt habe.

Bankman-Fried widersprach, es habe sich nicht um eine heimliche Transaktion gehandelt. Es habe jedoch Missverständnisse bei der Verbuchung gegeben, erklärte er in einer Textnachricht an Reuters. Er halte sich auf den Bahamas auf, teilte auf Anfrage mit und wies damit Spekulationen zurück, er sei nach Argentinien geflogen. Am Freitag hatte Bankman-Fried auf Twitter erklärt, er sei überrascht von den Vorgängen bei von ihm gegründeten Krypotobörse und müsse sich selbst erst einen Überblick über die Ereignisse verschaffen.

