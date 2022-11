The Clash: Mitgründer Keith Levene gestorben

Der Gitarrist hatte The Clash 1976 ials Teenager mitgegründet. Er verließ die Band schon bald wegen Streits über die politische Einstellung.

Der Mitgründer der legendären britischen Punk-Band The Clash, Keith Levene, ist nach einem Bericht der Zeitung "Guardian" tot. Der Gitarrist, der später mit Sex-Pistols-Sänger John Lydon die Gruppe Public Image Ltd formte, sei am Freitag im Alter von 65 Jahren "friedlich, ruhig, behaglich und geliebt" gestorben, sagte seine Partnerin Kate Ransford dem Blatt am Samstagabend. Der Musiker war an Leberkrebs erkrankt.

Andere britische Medien beriefen sich auf eine Mitteilung von Levenes engem Freund Adam Hammond bei Twitter. "Es besteht kein Zweifel, dass Keith einer der innovativsten, kühnsten und einflussreichsten Gitarristen der Geschichte war", schrieb Hammond.

Levene hatte The Clash 1976 im Alter von nur 18 Jahren mitgegründet. Er verließ die Band schon bald wegen Unstimmigkeiten über die politische Einstellung. Zwar trug er zu einigen Liedern auf der ersten Platte "What"s My Name" bei. Als die Band berühmt wurde, war Levene aber schon nicht mehr dabei.

(APA/dpa)