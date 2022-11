Die E-Mobilität rollt voran

(c) Stanislav Kogiku

Die Elektromobilität soll ihren Beitrag an den Klimazusagen leisten.

Laut einer Studie von PwC ist die Transformation trotz des getrübten wirtschaftlichen Umfelds voll in Gange. Anleger können auf die Entwicklung mit Zertifikaten setzen.

Wien. Der globale Klimawandel steht mit der aktuellen Weltklimakonferenz COP27 im ägyptischen Sharm el-Sheikh wieder einmal stark im medialen Fokus. Rund 200 Länder treffen zusammen, um dringend notwendige Lösungen für die anhaltende Klimaerwärmung zu finden. Zeit dafür haben sie diesmal bis zum 18. November, so lang dauert der Gipfel an.



„Allein mit den nationalen Klimazusagen der COP26 im schottischen Glasgow kann die Erderwärmung bis zum Jahr 2050 auf 2,4 Grad Celsius begrenzt werden“, verweist Joe Horrocks-Taylor, Nachhaltigkeitsexperte bei Columbia Threadneedle Investments, auf die Ergebnisse des vorangegangenen Klimatreffens. Einen Beitrag soll dabei auch die Elektromobilität leisten. Dabei setzt sich die Transformation in der Automobilbranche - trotz der angespannten Wirtschaftslage - weltweit fort, hält man beim US-Consulter PwC fest.