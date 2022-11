Wiedersehen beim Winterfest

(c) wildbild/Herbert Rohrer

Die „zeitgenössische Circuskunst“ kehrt zurück in den Volksgarten. Robert Seguin ist als neuer Geschäftsführer des Winterfests erstmals mit dabei.

Schön langsam steigt die Spannung – und die Vorfreude. Nächste Woche beginnen im Salzburger Volksgarten die Aufbauarbeiten der Zelte für das diesjährige Winterfest.



Nach zwei Jahren kehrt das beliebte Festival für zeitgenössische Circuskunst – die sich bewusst mit zweimal „C“ schreibt – wieder in voller Größe in den Volksgarten zurück. Akrobatik, Seiltanz, Menschenpyramiden, Jonglage und Musik haben seit der Gründung des Festivals vor mehr als 20 Jahren einen festen Platz in der Salzburger Vorweihnachtszeit.