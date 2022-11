Israel: Kabinett mit Zeitbomben

Ex-Premier Netanjahu bekam den Auftrag zur Regierungsbildung und dürfte eine Koalition mit extremen Fundamentalisten schmieden.

Tel Aviv. Er hat es noch einmal geschafft: Nach 17 Monaten in der Opposition kehrt Israels früherer Ministerpräsident, Benjamin Netanjahu, zurück an die Macht. Staatspräsident Yitzhak Herzog beauftragte den 73-Jährigen am Sonntag mit der Regierungsbildung. Bei der Parlamentswahl am 1. November hatte das rechts-religiöse Parteienlager, das Netanjahu unterstützt, eine Mehrheit von 64 von 120 Mandaten erzielt.



Ein „Premier von allen“ werde er sein, versprach Netanjahu gestern. Obgleich es unter Israelis „Meinungsverschiedenheiten“ gebe, seien sie alle Brüder, „bestimmt dazu, Seite an Seite zu leben“. Dass der versöhnliche Tonfall seine Gegner beruhigt, ist jedoch nicht zu erwarten. Im Gegenteil: Netanjahus voraussichtliche neue Partner haben sich mit radikalen Forderungen gemeldet, die das Potenzial haben, das tief polarisierte Land weiter zu spalten – und Israels Beziehungen zur Außenwelt zu beeinträchtigen.