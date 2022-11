„The Office“-Star Rainn Wilson ändert Name für den Klimaschutz

(c) Getty Images for IMDb (Rich Polk)

Der Schauspieler heißt nun Rainnfall Heat Wave Rising Sea Levels Wilson. Zumindest in sämtlichen sozialen Netzwerken. Er fordert schnelles Handeln zugunsten der Polkappen.

Schauspieler Rainn Wilson, bekannt aus der Comedy-Serie „The Office“, meldete sich kürzlich via sozialer Medien unter einem neuen Namen zu Wort: Rainnfall Heat Wave Rising Sea Levels Wilson (zu Deutsch Regenfall Hitzewelle extreme Winter Wilson). Damit will der 56-Jährige auf die Klimakrise aufmerksam machen und ermutigt andere, es ihm gleichzutun.

Es sei ein „billiger kleiner Trick, um den Planeten Erde zu retten“, so der TV-Star in einem Video, das er am Mittwoch auf seinen verifizierten Social-Media-Accounts veröffentlichte. „Ich habe meinen Namen auf Twitter, Instagram und sogar auf meinem schicken Briefpapier geändert.“ Was in der Arktis passiere, bleibe nämlich nicht in der Arktis, weshalb Wilson die Teilnehmenden der Klimakonferenz in Ägypten aufforderte zu handeln, allem voran gegen das Abschmelzen der Polkappen.

Im Twitter-Thread des Videos trug Wilson nach, er könne seinen Namen auf Twitter nicht ändern, „wegen Elon“. Damit bezog er sich auf die Richtlinien, die der frische Twitter-Eigentümer Elon Musk auf der Plattform etabliert hatte.

Name als Game-Changer

Es ist nicht das erste Mal, dass der Schauspieler mit Klimaprotesten auf sich aufmerksam macht, eine Anleitung, wie man es ihm nachtun kann, gibt es obendrein. Mit dem „Arctic Name Changer“ der Umweltorganisation Arctic Basecamp wird der neue Name kreiert, um ihn dann für eigene Social-Media-Profile verwenden zu können. Es soll die Aufmerksamkeit der Staats- und Regierungschefs erregen, die aktuell zur internationalen Klimakonferenz in Ägypten versammeln, so die Hoffnung. „Macht aus dem Arctic Name Changer einen Game-Changer!“

