Erben und Vererben: Wie gibt man sein Vermögen richtig weiter?

Heinrich Weninger von der Kathrein Privatbank erklärt, wie man „richtig“ erbt und vererbt und so möglichen Streitigkeiten vorsorgt.

Es gibt kaum ein Thema, über das so wenig geredet wird wie das Erbe. Und kaum eines, das zu so viel Streitigkeiten innerhalb der eigenen Familie führt. Dabei betrifft das Thema praktisch jeden – als potentieller Erblasser oder als Erbe. Denn der Tod gehört nun mal zum Leben dazu. Umso wichtiger, rechtzeitig die richtigen Vorkehrungen zu treffen und die Frage der Vermögensweitergabe nicht auf die lange Bank zu schieben.

Aber was muss ich beachten, wenn ich Vermögen weitergeben möchte? Wie funktioniert das gesetzliche Erbrecht und wann brauche ich ein Testament? Heinrich Weninger ist Wirtschaftsjurist und Experte für Vermögensweitergabe. Als Leiter von Family Konsult, dem Kompetenzzentrum für Nachfolge, Familien-Unternehmen und Stiftungen der Kathrein Privatbank, unterstützt er Familien und Unternehmen in Erbfragen. Und er ist Buchautor. In seinem Praxishandbuch „Vermögen richtig weitergeben“ gibt er einen umfassenden Überblick in die Thematik rund ums Erben, Vererben, Schenken und Spenden.

Mit Lisa Schöttel spricht er im „Presse Podcaststudio“ darüber, warum man früh über den eigenen Nachlass sprechen sollte, was man in puncto Erben alles falsch machen kann und wie das Erbe von „digitalem Vermögen“ geregelt ist.