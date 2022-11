Nach Vorbild ihrer Kommilitonen wirft sich Jungkünstlerin Elena Wolff mit Chuzpe in die Peinlichkeit, führt Regie und macht Kabarett.

Ein Marienkäfer spaziert über den oberen Rand ihres weißen Hemdkragens, nur um dann darin abzutauchen. Es ist ein erstaunlich sonniger und milder Tag Ende Oktober, Elena Wolff sitzt für den Interviewtermin auf einer Bank im Stadtpark und schirmt ihre Augen mit der Hand vor dem gleißenden Licht. Seit drei Wochen verbringt sie regelmäßig Zeit in der Gegend, die 29-Jährige hat gerade ein Studium der Regie an der Universität für Musik und darstellende Kunst aufgenommen. Anlass für dieses Treffen ist allerdings ein anderes Genre: das Kabarett.

„Das ist der Luxus des ersten Programms: Man hat das ganze bisherige Leben zu bearbeiten“, sagt Wolff über „Apokalypse Frau*“, das sie etwa am 6. Dezember im Kabarett Niedermair wieder aufführt. Der Inhalt ist ein Querschnitt ihres Lebens, ihrer Jugend in Tirol, ihres jungen Erwachsenenlebens in Wien. „Es geht auch viel um Queersein am Land und um die gewaltsame Erfahrung, sich in einem Körper durch die Welt zu bewegen, der von einem Tag auf den nächsten als weiblich gelesen wird“, fasst Wolff ihre Inhalte zusammen.