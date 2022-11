Beim Restaurantbesuch wird gespart

Die Teuerung bereitet Sorgen und regt zum Sparen an. Auf Restaurantbesuche und Essensbestellungen wird in manchen Ländern besonders gern verzichtet.

Die steigenden Preise haben Sparen wieder en vogue gemacht. Menschen bis weit in die Mittelschicht beschäftigen sich derzeit damit, wo und wie sie Ausgaben reduzieren könnten.

Eine internationale Umfrage der Boston Consulting Group zufolge wird der Sparstift besonders gerne bei Restaurantbesuchen und Essensbestellungen angesetzt. Im internationalen Vergleich sparen Deutsche besonders gerne beim auswärts Essengehen.

Seltener ins Restaurant?

Eine im August an insgesamt 9200 Konsumentinnen und Konsumenten aus den USA, Frankreich, Deutschland und Großbritannien durchgeführte Umfrage zeigt: Am Konsum gespart wird überall. Beim Sparvolumen in den unterschiedlichen Bereichen gibt es allerdings merkbare Unterschiede, so etwa beim Restaurantbesuch. Während etwa 30 Prozent der amerikanischen Teilnehmer an der Umfrage ankündigten, weniger oft essen gehen zu wollen, waren das in Deutschland gleich 62 Prozent. Auch in Frankreich und Großbritannien werde eher in anderen Bereichen als beim Restaurantbesuch gespart. Geht es darum, Essen nach Hause bestellen zu wollen, gehen es Deutsche gleich noch sparsamer an: 68 Prozent der Befragten meinten, dabei weniger ausgeben zu wollen.

Teuerung macht Sorgen

Den unterschiedlichen Sparplänen zum Trotz gibt es eine Gemeinsamkeit: Die Teuerung bereitet Sorgen. Insgesamt 87 Prozent der Befragten bereiten die gestiegenen Preise Kopfzerbrechen, und das über Ländergrenzen hinweg. In allen vier Ländern wird deswegen vermehrt beim Einkaufen auf Sonderangebote geachtet.

Auch zuversichtliche Ansichten gibt es in allen Ländern: Ganze 92 Prozent der Befragten sind sich ihres Arbeitsplatzes - trotz Inflation - sicher.

(chrima)