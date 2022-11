"Bestes Hochhaus der Welt": Auszeichnung für TrIIIple

Der Council on Tall Buildings and Urban Habitat verleiht seit mittlerweile 20 Jahren Auszeichnungen an die weltweit besten Immobilienentwicklungen und prämiert mit dem Best Tall Building Award Projekte, die für Nutzer der Gebäude einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten. Vergabekriterien berücksichtigen unter anderem räumliche Konfiguration, Gebäudesysteme, die zur Energieeinsparung beitragen, sowie ganzheitliches Zusammenspiel von architektonischer Gestaltung und Gebäudesystemen. Der CTBUH Award of Excellence genießt weltweit höchstes Ansehen für die unabhängige Bewertung von Hochhäusern und gilt als eine der renommiertesten Branchenauszeichnungen.

www.ctbuh.org